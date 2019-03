Staropramen se stal novým partnerem české fotbalové reprezentace

Představitelé Staropramenu a FAČR podepsali partnerství na setkání zástupců reprezentace s médii před březnovými atraktivními zápasy v Anglii a proti Brazílii, které český národní tým čekají.

„Jsme velice rádi, že jsme se stali partnery české fotbalové reprezentace. Staropramen je dlouhodobě jednou z nejprodávanějších českých pivních značek v zahraničí. Na řadě trhů jako například v Anglii, Chorvatsku, Švédsku nebo Maďarsku je českou pivní značkou číslo 1. Přišlo nám logické spojit se s národním fotbalovým týmem a podpořit ho v jeho úsilí. Věříme, že v Evropě uspěje stejně jako se to podařilo našemu pivu,“ říká k partnerství Petr Kovařík, generální ředitel Pivovarů Staropramen, a dodává: „Od partnerství očekáváme, že nám pomůže zdůraznit naši silnou pozici v zahraničí i v očích českých spotřebitelů. Především nám ale umožní přiblížit se k fanouškům českého národního týmu. Na fotbale se vždy pilo pivo a u piva se zase vždy mluvilo o fotbale. To spojení je velmi přirozené a my nyní dostáváme příležitost být tam, kde budou fanoušci národního týmu.“

Spojení vítá také předseda FAČR Martin Malík: „Veškerá jednání se Staropramenem probíhala v uvolněné a přátelské atmosféře a stejně tak doufám, že toto naše vzájemné partnerství povede i v budoucnu k oboustranné spokojenosti. Jsem rád, že síly spojují zástupci největšího sportu u nás s jedním z největších pivních exportérů České republiky, zároveň oba se sídlem v Praze.“

A co mohou od nového partnera očekávat fanoušci národního týmu v nejbližší době? „Jak je u nás pravidlem, v prvním kroku se zaměříme nejprve na to, co fanoušky zajímá nejvíce – na vysokou kvalitu nabízeného piva a pivního servisu ve fanzónách před zápasy a na stadionech během zápasů. Další aktivity pro fanoušky reprezentace, naše spotřebitele, zákazníky i zaměstnance budou přicházet postupně,“ popisuje Jan Vošta, sponzoring manažer Staropramenu.

Na nové partnerství se těší i manažer národního týmu Libor Sionko. „Fotbal a pivo k sobě odjakživa patří, takže toto partnerství je logickým spojením. Věřím, že i s pomocí pivovaru Staropramen se nám podaří postoupit na mistrovství Evropy,“ řekl.