Staropramen spouští kampaň 12. hráč

Staropramen je hrdým partnerem České fotbalové reprezentace. S nastupující pivní sezonou a blížícím se mistrovstvím Evropy ve fotbale spouští kampaň 12. hráč. Ta ukazuje, že fanoušci, kteří si rádi vychutnají kvalitní pivo, k fotbalu prostě neodmyslitelně patří

Značka při této příležitosti vydává i limitovanou fotbalovou edici plechovkového piva Staropramen 12. K dispozici bude v obchodech od druhé poloviny května a objeví se na ní zástupci fotbalové reprezentace.

Nový spot bude k vidění v TV i na sítích

Staropramen ke kampani natočil nový reklamní spot, který je o fotbale, pivu a české povaze. „Staropramen dlouhodobě prezentujeme jako značku oslavující českou náturu, není to jinak ani u nového spotu,“ říká David Zappe, marketingový ředitel společnosti Pivovary Staropramen. „Pracujeme s českou houževnatostí, jsme nad věcí, trošičku ironičtí sami k sobě. Důležité je zůstat pozitivní: ať už je to jakkoliv, my to zvládneme,“ popisuje Pavla Ličková, brand manager. Připomíná, že Češi se nevzdávají, ať už se zrovna daří nebo ne. A neplatí to jenom o fotbale.

Ve spotu jsou kromě hlavního aktéra Hynka Čermáka k vidění i fotbalové hvězdy Tomáš Souček, Jindřich Staněk a Tomáš Holeš nebo sládci Staropramenu – Jan Řehůřek, Jan Špaček, Rudolf Schaffer, Marek Hrdlička a Michal Meduna.