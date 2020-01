Startuje kampaň na podporu Dakaru novou s Ladislavem Špačkem

Kreativní a social media agentura energetických nápojů Big Shock! spouští novou kampaň, která má za cíl rozšířit v Čechách povědomí o českých závodnících Big Shock! Racing týmu na Dakaru Rallye 2020 a podpořit prodej limitované edice Big Dakar!.

„Celý koncept Dakarské etikety Ladislava Špačka je dělaný jemu na míru. Jsme moc rádi, že se nezalekl této nabídky a šel do toho nebojácně s námi. V komunitě fanoušků Dakaru jsou Martin Macík a Honza Brabec známí šampioni, my jsme je chtěli zapojit i do konceptu, který věříme, že bude atraktivní i pro lidi, kteří se o závodění zajímají jen povrchově. V průběhu ledna by měly být vydané všechny díly a musím říct, že se máte na co těšit!“, říká Daniel Krásný, kreativní ředitel Socialsharks.

„Už dlouho jsme měli v plánu rozšířit v Čechách povědomí o Dakaru, neboť máme několik skvělých jezdců, kteří se každoročně umisťují na velmi dobrých pozicích. Bohužel se v Čechách o Dakaru tolik nemluví, ale věříme, že se to velmi brzy změní. Když Socialsharks přišli s touto kreativou, tak jsme hned věděli, že tohle jsme my a že je to směr, kterým se chceme ubírat i nadále. Překvapovat naše konzumenty a fanoušky netradiční komunikací a spoluprací se zajímavými lidmi, třeba jako je pan Špaček. V dalším roce plánujeme se Socialsharks velmi zajímavé projekty a nemůžu se dočkat, co vše rok 2020 přinese. „, dodává Petra Dlouhá, marketingová ředitelka společnosti Al Namura, která vlastní značku Big Shock!