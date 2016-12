Supermarket budoucnosti byl představen na veletrhu v Miláně

Společnost Accenture vytvořila ve spolupráci s Coop Italia, největším italským řetězcem supermarketů, Supermarket budoucnosti. Vizionářský koncept obchodu budoucnosti, který akcentuje především nákupní zážitek zákazníka, představily obě firmy v rámci veletrhu Expo v Miláně.

A vzbudil obrovský zájem. Nyní se pro širokou veřejnost a každodenní nákupy otevírá vlajkový Supermarket budoucnosti, který je umístěný v oblasti Biococca v komplexu milánské univerzity. Nabízí zcela nový zážitek spojený s nákupem: přívětivé, inovativní a informativní nákupní prostředí. Spojuje fyzický svět s digitálním a vytváří atmosféru místních trhů pod širým nebem, která se snoubí s inovativními digitálními řešeními, jež nabízejí užitečné informace o výrobcích, a zároveň zlepšují orientaci v obchodu.

Jak sí nákup budoucnosti představit? Klíčová je přehlednost nabídky, velké množství jednoduše dosažitelných informací k nabízenému zboží, dostupnost dalších užitečných informací, a především celkově příjemná atmosféra prodejny. Její interiér je koncipovaný tak, aby měl vstupující zákazník výhled téměř na všechno, co obchod nabízí. Jednotlivé potraviny jsou vystaveny v šikmých nebo vodorovných regálech, nad nimiž visí ploché obrazovky, na kterých se zobrazují informace o zboží. Když zákazník vezme do ruky konkrétní produkt nebo na něj jen ukáže, senzory v regálu to poznají a na displejích se objeví rozšířené informace o daném zboží. Od těch základních, jako jsou složení, původ, alergeny nebo kalorická hodnota, až po dopad na životní prostředí formou tzv. uhlíkové stopy. Není třeba luštit žádné etikety, vše je přehledně zobrazeno na displeji. Zákazníci také mají možnost individualizovat svou nabídku – prostřednictvím aplikace mohou nahrát do profilu své preference, tedy například alergeny, dietu nebo oblibu určitého typu vína. Aplikace je potom může po prostoru navigovat a nabízet jim zboží a slevy na míru.

Do realizace projektu byla kromě Accenture a Coopu zapojena také společnost Avanade, společný projekt Accenture a Microsoft: Accenture se podílela zejména na implementaci IT infrastruktury, analýze a rozvoji prodejního rozhraní. Výsledkem je modulární a flexibilní řešení založené na cloudové platformě Microsoft Azure, kterou lze snadno přizpůsobit většímu počtu obchodů.

„V návaznosti na úžasný úspěch a pozitivní ohlas na prezentaci konceptu Supermarketu budoucnosti na Expu v Miláně 2015 jsme se pustili do realizace naší vize,“ uvedl Marco Pedroni, prezident společnosti Coop Italia. „Digitální expertiza společností Accenture a Avanade nám pomohla nově definovat zážitek z nakupování potravin, a to prostřednictvím digitálních řešení, která uspokojují poptávku zákazníků po informacích, jsou jednoduchá a fungují intuitivním způsobem.“

Jaké jsou nejdůležitější prvky Supermarketu budoucnosti?

1. Interaktivní pulty: Výrobky jsou v supermarketu vystaveny na velkých interaktivních stolech, kde pouhý pohyb ruky vede k zobrazení podrobných informací o výrobku na monitoru: včetně jeho původu, nutričních hodnot, přítomnosti alergenů, pokynů pro nakládání s odpadem, souvisejících výrobků a akcí. To umožnily Microsoft Kinect senzory, které využívají detekce polohy částí těla k interpretaci gest zákazníka.

2. Vertikální regály: V novém obchodě bylo tradiční uspořádání regálů změněno a propojeno s dotykovou aplikací, která zákazníkům umožňuje orientovat se v kategoriích zboží, vyhledávat v nabídce a filtrovat ji podle zadaných údajů, upozorňuje na relevantní akce, a především nabízí podrobné informace o daném výrobku.

3. Vizualizace dat v reálném čase: Během cesty obchodem může zákazník sledovat velkou informativní obrazovku, na níž se zobrazují například cenové nabídky značky Coop, zvláštní denní nabídky, tipy pro vaření, informace ze sociálních médií jako posty na facebookovém účtu společnosti Coop, nejprodávanější výrobky a akce nabízející další možnosti interakce se zákazníky.

„Díky Supermarketu budoucnosti objevujeme způsob, jakým je fyzické a digitální prostředí schopno se propojit, aby vytvořilo poutavý a přitažlivý zážitek i z takové činnosti jako je nakupování potravin,“ uvedl Alberto Pozzi, výkonný ředitel Accenture’s Retail Practice v Itálii. „Společnost Coop formuje budoucnost supermarketů kombinací personalizace nabídky pro jednotlivé zákazníky, nabídky obsáhlých informací o výrobku a služeb, které jsou v souladu s nákupními zvyklostmi zákazníků.“