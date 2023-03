Tabu v online marketingu: Nové příležitosti a hrozby

Online marketing se neustále a progresivně vyvíjí. Proto je důležité sledovat trendy a včas reagovat na změny. Na druhou stranu se pořád vyplatí vsadit na osvědčené přístupy a komunikační strategie. Neměli bychom opomíjet stále velký zájem o videa, zejména na YouTube kanálu.

Ale začněme pěkně popořádku. Tématem na prvním místě v online marketingu je a bezesporu bude ochrana osobních údajů a výkon reklamních kampaní.

Ochrana osobních údajů: rána pro marketéry?

Safari a Firefox již ve svém výchozím nastavení blokují soubory třetích stran. Společnost Google měla v plánu přestat podporovat soubory cookies třetích stran v prohlížeči ještě letos. Tuto změnu následně odložila na rok 2023. Je to nejen rána pro marketéry, ale i pro vydavatelské domy a všechny, co mají co do činění s reklamou. Rok 2023 nebude ještě tak problematický, jako rok 2024. „Odhaduji, že Chrome (nejpoužívanější prohlížeč) si ještě uhájí používání cookies třetích stran, kterých se to týká. Pokud nenajde už možnosti odkladu, bude problém od roku 2024,“ říká spolumajitel digitální agentury Optimio Marek Žáček. Co to tedy pro marketéry/firmy znamená? Zhoršení přesnosti cílení, tím pádem budou utrácet i za lidi, za které by normálně neutráceli. „Odhaduji, že v reklamě se budeme vracet o 5 let zpátky. Stejně tak vydavatelské domy budou mít horší možnosti a budou přemýšlet nad jinými prvky monetizace. Což se může opět promítnout do ceny reklam a firma za propagaci zaplatí více,“ dodává Marek Žáček.

Nutný krok nabízí i příležitost

Na druhou stranu je tento krok vnímán jako nutný, protože data o uživatelích proudila nekontrolovaně. Marketéry to donutí přemýšlet nad investicemi komplexněji. Dívat se na výkon z pohledu celého businessu a ne odděleně po marketingových kanálech, jak tomu bylo doteď. Stejně tak to zvedne ještě vyšší poptávku po analyticích, kteří budou muset pomáhat s domodelováním chybějících dat. Už dnes sledujeme, že měření a práce s cookies není jako dříve a pomalu nás tohle období připravuje na ještě tvrdší “slepotu”. „Na jednu stranu komplikace, ale na druhou v této změně vidím více svobody a větší prostor pro kreativnější uchopení marketingu a nutnou větší spolupráci marketingových týmů a finančních či obchodních oddělení než dříve. Každopádně věřím, že tahle změna ještě více zrychlí implementace tzv. business intelligence systémů do firem pro efektivnější vyhodnocení marketingových aktivit,“ odkrývá Matěj Konečný, výkonný ředitel digitální agentury Optimio.

Bude omnichannel marketing nutností?

Ze všech digitálních marketingových strategií, které jsou dnes k dispozici, nabízí vícekanálový marketing nejvíce výhod. Omnichannel marketing využívá různé kanály, soustředí na zákazníka a zajišťuje, aby zákazníci mohli snadno a bezproblémově přecházet mezi jednotlivými styčnými body (touchpoints) a dovedli jsme je k cíli (nákup, poptávka atd.). Díky správně nastavené strategii omnichannel marketingu je možné např. zvýšit frekvenci nákupů, míru udržení zákazníků a celkově zvyšovat tržby. Zdokonalení automatizovaných postupů, atribuce a zdrojů dat je pro marketéry nejlepším způsobem, jak plně využít všech výhod omnichannel marketingu.

Video bude sázka na jistotu

YouTube je druhý nejnavštěvovanější web v USA podle organické návštěvnosti. Většina marketérů je přesvědčena, že díky pandemii je pro firmy video marketing mnohem zajímavější než před ní. „Díky novým mladým uživatelům, kteří automaticky využívají moderní technologie je video marketing využívaný velmi často a je běžnou součástí marketingového mixu. Videa v krátkém čase pomáhají uživatelům lépe pochopit produkt, nebo službu, zvyšují finální konverzní poměr a mají nemalý vliv na budování povědomí o značce,“ upřesňuje Jan Bindr, spolumajitel digitální agentury Optimio.

Potenciál influencer marketingu

Influencer marketing je na vzestupu a do budoucna bude mít stále větší využití. Např. Instagram je pro uživatele stále cestou k nalezení nových produktů a služeb. Potenciál je také ve využívání takzvaných mikro-influencerů, kteří jsou stále častěji využívání. Sice nemají takový dosah, jako influencerské „hvězdy“, ale jejich odběratelé jsou často angažovanější. „Ve spolupráci se známou influencerkou a moderátorkou rádia (Evropa 2) jsme podporovali značku Panthenol od společnosti Omega Pharma a.s.. formou soutěžních příspěvků na Instagramu a využití stories. Dosah kampaní odpovídal významu tohoto influencera (211 tis. sledujících). V rámci hlavního soutěžního příspěvku se nám podařilo oslovit necelých 90 tis. Lidí, Doprovodná série příběhů oslovila kolem 130 tis. uživatelů. Nutno podotknout, že tento celkový dosah byl dosažen naprosto organickou cestou bez sponzorování příspěvků. Tato kampaň byla součástí větší kampaně vč. Facebooku, kde jsme tvořili originální obsah vč. dalších soutěží,“ uvádí Jan Bindr.

Nezapomínejte na přirozenost

Jedním z nejlepších způsobů, jak docílit autenticity a důvěryhodnosti, je vytvářet skutečný obsah. Živé rozhovory, streamování a fotky bez retušování a dalších úprav. Pokud jde o digitální marketing, musíte svým zákazníkům ukázat, že vám mohou důvěřovat. Že jste upřímní, otevření a transparentní ve všech svých jednáních. Autentický marketing nesáhne po nepřirozené fotografii z fotobanky, ale použije fotografii skutečných lidí i nedokonalých, ale upřímných.