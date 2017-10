„Tak nějak” je nový název spotu Air Bank

V nové reklamě banka upozorňuje na to, že ani u půjček není flexibilita jako flexibilita, a co někde nejde vyřešit vůbec anebo

jen za nemalý poplatek, to jinde klient zařídí jednoduše a zcela zdarma.

„Flexibilitu, tedy přizpůsobení se nové situaci, si každý může představovat jinak. A proto je dobré se předem podívat, jak si flexibilitu vykládá zrovna ta společnost, u které si klient chce půjčku vzít. Může být nakonec překvapen, v lepším případě příjemně, v tom opačném má aspoň ještě čas si rozmyslet, jestli mu taková nabídka vůbec stojí za to,” říká Lenka Rosolová, vedoucí marketingové komunikace Air Bank.