Televizní pořady stále více lidí raději sleduje na počítačích, tabletech a chytrých telefonech

Spotřebitelské chování na digitálním video trhu se stále rychleji mění. Podíl lidí, kteří dávají přednost sledování TV pořadů na televizních přijímačích, se během posledního roku propadl o 55 %, z 52 na 23 %, jak zjistil výzkum společnosti Accenture 2017 Digital Consumer Survey.

Celosvětový online průzkum 26 000 spotřebitelů ve 26 zemích zjistil, že spotřebitelé stále častěji upřednostňují sledování televizních pořadů na zařízeních, jako jsou počítače, tablety nebo chytré mobilní telefony. Více než čtyři z deseti spotřebitelů (42 %) tvrdí, že se raději dívají na televizní pořady na notebooku nebo stolním počítači, v porovnání s 32 % v průzkumu z loňského roku. Třináct procent uvedlo, že dává přednost sledování pořadů na chytrých telefonech, v loňském průzkumu to bylo 10 %.

Tento trend sledujeme už čtvrtý rok. V roce 2014 výzkum zjistil, že téměř dvě třetiny (65 %) spotřebitelů pro sledování pořadů preferovalo TV přijímač. Nejnovější poznatky, shrnuté v nové zprávě společnosti Accenture nazvané Winning Experiences in the New Video World ukazují, že pouze jeden z pěti spotřebitelů (19 %) nyní upřednostňuje sledování sportovních zápasů v televizi, v porovnání s 38 % v předchozím roce.

„Dominance televizního přijímače jako jednoznačně nejpoužívanějšího zařízení pro zábavu skončila,“ uvedl Gavin Mann, výkonný ředitel pro vysílání společnosti Accenture. „Náš výzkum potvrzuje velké zrychlení přesunu pozornosti na jiná digitální zařízení, zejména na počítače a chytré telefony.“

Obzvláště strmý pokles sledování klasické televize za poslední rok byl zaznamenán v Indii. Procentní podíl se snížil o 78 %, ze 47 na 10 %. Ve Spojených státech se podíl propadl o 57 % (z 59 na 25 %) a ve Velké Británii se snížil o 55 % (z 56 na 25 %).

„Důvodem rychlého posunu ve spotřebitelských preferencích je větší pohodlí, rostoucí dostupnost a kvalita stále více personalizovaného a působivého digitálního obsahu,“ dodává Mann. „Masivní a zrychlující se tlak komunikačních a mediálních společností na poskytování všudypřítomného obsahu – TV vždy a všude – umožnil spotřebitelům sledování na mnoha různých zařízeních.“

Zatímco lidé stále více upřednostňují sledování TV pořadů na počítačích, chytrý telefon se stává preferovaným zařízením pro sledování krátkých videoklipů. V nejnovějším průzkumu více než jedna třetina (41 %) respondentů říká, že se raději dívá na klipy ve svých mobilních zařízeních, což je podstatný vzestup oproti 28 % v loňském roce. Zatímco počet spotřebitelů, kteří krátké klipy raději sledují na počítačích, se snížil jen mírně – ze 47 na 44 % za poslední rok, počet těch, kteří je sledují v televizi, poklesl mnohem více – z 16 na pouhých 5 %.

Zpráva udává několik doporučení pro mediální společnosti, jak mají reagovat na posun spotřebitelských zvyklostí v oblasti sledování videí, který směřuje od TV přijímačů k jiným zařízením. Mezi tato doporučení patří:

identifikace nových způsobů zapojení spotřebitelů s personalizovaným video-obsahem na více typech obrazovek;

používání podrobnějších spotřebitelských dat, segmentů a prediktivních analýz, které pomohou předvídat preference spotřebitelů a najít obsah, který si přejí větší zaměření na jednotlivé cílové skupiny, aby bylo možno přesně identifikovat, jaký obsah jejich diváci chtějí dostávat a kdy; na jak dlouho a na jakém typu obrazovky.