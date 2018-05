Tic Tac přichází se zcela novým výrobkem Tic Tac Gum

Nový Tic Tac Gum překvapí nejednoho milovníka tradičních dražé Tic Tac. Zachovává si stejný charakter, hravost i ikonické pohodlné balení, přináší však ještě intenzivnější a déle trvající chuťový zážitek.

„Inovace jsou pro společnost Ferrero klíčovým prvkem. Při vytváření nového výrobku se naše týmy výzkumu a kvality zaměřili hlavně na to, co jim u jiných žvýkaček chybí. To je zejména fakt, že po velmi krátké době ztratí svou příchuť. S Tic Tac Gum se vám to nemůže stát, a to díky unikátní technologii výroby. Chuť je výrazná, vydrží dlouho a přinese vám pořádnou dávku osvěžení,“ komentuje Jana Špačková, marketingová ředitelka společnosti Ferrero.

Výhodou Tic Tac Gum je také jeho složení. Nenajdete v něm ani cukr, ani aspartam, ale jen xylitol, nefermentovaný cukrový alkohol používaný jako sladidlo, který se v nízkých koncentracích přirozeně vyskytuje ve vláknech mnohých druhů ovoce a zeleniny. Při každém žvýkání si tak užijete intenzivní osvěžující mátové a ovocné příchutě, a to bez cukru.