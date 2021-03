Trendy budoucnosti v e-mail marketingu – redesign i interaktivita

PAST. Počáteční písmena čtyř stěžejních faktorů, díky kterým je v posledních letech e-mail marketing funkční a úspěšný. A zdá se, že personalizace, automatizace, segmentace a testování budou nejdůležitější součástí e-mail marketingu i v nejbližší budoucnosti.

Doplní je ale i redesign samotných e-mailových kampaní a větší interaktivita.Na světě je podle dat z webu statista.com z roku 2020 3,9 miliardy uživatelů, kteří používají e-mail denně, přičemž do konce roku 2022 má toto číslo vzrůst až na 4,3 miliardy lidí. To je polovina světové populace. Denně se přitom rozešle a přijme téměř 300 miliard e-mailů.

Kvůli těmto astronomickým číslům nemohou firmy e-mail marketing podcenit. Obliba tohoto marketingového segmentu každým rokem roste a je téměř jisté, že v blízké budoucnosti se na tomto trendu nebude nic měnit. „Soustředění marketingových specialistů na e-mailovou komunikaci je stále silnější. Dokazují to i další zveřejněná čísla ze světových průzkumů. Čtyři z pěti odborníků věří, že e-mail marketing udržuje zákazníky u jejich značky. Podle nich mimo jiné platí, že díky e-mailům dokáží se zákazníkem navázat hlubší vztah, než kdyby s nimi komunikovali přes sociální sítě,“ říká Lukáš Machaníček, expert na e-mail marketingovou problematiku ze společnosti Webkomplet a vývojář e-mail marketingového nástroje Mail Komplet.

Chcete být úspěšní? Personalizujte

Podle Machaníčka má současný e-mail marketing čtyři základní stavební kameny. Prvním a nejdůležitějším je personalizace, správně zacílené kampaně mají totiž násobně větší návratnost. „Díky personalizaci předmětu si e-mail otevře až o padesát procent více uživatelů. Nejde však jen o generování oslovení v těle, případně předmětu e-mailu. Zprávy i nabídky by měly být šité na míru konkrétnímu segmentu publika, stejně jako nabídky konkrétních produktů konkrétním lidem a v neposlední řadě zasílání kampaní spuštěných automaticky na základě chování zákazníka,“ radí Machaníček.

Právě automatizace je v kombinaci se segmentací dalším pilířem úspěšné e-mail marketingové kampaně. Oba zmíněné prvky mohou firmám výrazně ušetřit finanční náklady a také čas. Zprávy i nabídky by měly být plně automatizované, což ovšem neznamená, že program jen rozešle e-maily zákazníkům, ale například lze díky nim vystavět strategie založené na chování uživatele a lépe tak zacílit řízené sekvence e-mailů. Může jít například o welcome kampaně nebo opuštěný košík.

Testování jako motor pokroku

Posledním stavebním kamenem, na který se ale poměrně často zapomíná, je testování. „Kdo netestuje, připravuje se o velice důležitou zpětnou vazbu od zákazníků. Ne nadarmo se v marketingových kruzích říká, že král není ten, kdo jen posílá, ale ten, kdo ví, co posílá a jak. Z tohoto pohledu je zpětná vazba nedocenitelná, protože kdo své zákazníky neposlouchá a nereaguje na podněty zvenčí, stojí na místě a konkurence jej postupem času semele,“ doplňuje Machaníček.

Kromě čtyř zmíněných segmentů existuje v e-mail marketingu i celá řada faktorů, které se v nejbližších letech dostanou ještě více do popředí. Podle Machaníčka bude čím dál větší prostor dostávat redesign a interaktivita. „Jedno z hlavních témat předpovídaných marketéry je minimalismus. E-maily by měly být přehledné, dobře strukturované a bez zbytečných detailů, které by příjemce mohly rozptylovat,“ radí Machaníček a dodává:

„V neposlední řadě se stále více prosazuje trend interaktivity, který částečně souvisí s testováním. Opět jde především o zpětnou vazbu od zákazníka, která se dá získat mnoha způsoby. Dobře posloužit mohou například animovaná tlačítka a výzvy k akci, uživateli na míru tvořený obsah či ankety nebo také obrázkové a produktové carousely. Řada z těchto možností je náročnější na zpracování, lze je však nakódovat,“ uzavírá Machaníček.