Trinity Bank generálním partnerem Českého slavíka

V září odstartoval další ročník tradiční hudební ankety Český slavík, který vyvrcholí slavnostním galavečerem 21. listopadu. Generálním partnerem populární hudební události se už popáté stala česká banka Trinity Bank. Ta navíc zaštítí i kategorii Objev roku a pro diváky i klienty si připravila i další akce a novinky.
Trinity Bank tak v letošním roce navázala na úspěšnou spolupráci z předchozích let a potvrdila dlouhodobé partnerství, které stojí na sdílených hodnotách a vizích. „Trinity Bank je už pátým rokem hrdým partnerem výjimečné ankety Český slavík. Máme z této spolupráce skutečně radost. Jako ryze české bance nám dává smysl být součástí legendární hudební události, která má v Česku dlouhou tradici a své pevné místo. Těší nás, že jako generální partner tohoto večera můžeme podpořit naši kulturu a pomoci českým slavíkům k úspěchu,“ vysvětluje Radomír Lapčík, zakladatel Trinity Bank.
Vedle generálního partnerství se banka stane i patronem kategorie Trinity Bank Objev roku. Tato kategorie má za cíl ocenit a vyzdvihnout umělce, kteří za sebou mají v uplynulém roce zajímavý hudební počin a kteří přispívají k rozvoji české scény i moderní populární hudby. „Pevně věříme, že mladé talenty si zaslouží podporu a pomoc na cestě k úspěchu. I proto jsme se v letošním ročníku Českého slavíka opět rozhodli podpořit kategorii Trinity Bank Objev roku a jejího vítěze odměnit částkou 200 000 Kč,“ uvádí Radomír Lapčík.
Stranou nezůstane ale ani široká veřejnost a klienti banky, pro které si Trinity Bank nachystala další aktivity a zvýhodněné nabídky. Obdobně jako v minulosti poskytne luxusní automobil značky Mercedes-Benz do soutěže pro hlasující v anketě. Všechny své klienty, kteří splní podmínky spoření, pak banka automaticky zapojuje do soutěže o 30 VIP vstupenek na slavnostní galavečer. Výherci tak získají exkluzivní možnost zúčastnit se výjimečné akce, na kterou lístky standardně nejsou v prodeji.
Velkou novinkou letošního roku je speciální edice spořicího účtu, kterou Trinity Bank uvádí na trh u příležitosti partnerství s Českým slavíkem. Skvělý účet HIT nabízí atraktivní úrokovou sazbu 3,58 % ročně bez omezení výše vkladu a dalších podmínek pro opravdu nadstandardní zhodnocení úspor.
Partnerství bude podpořeno také kampaní, která poběží v online i v rámci televize formou sponzorských vzkazů.