Útraty přes internet se v karanténě zdvojnásobily, online nákupy potravin vzrostly téměř třikrát

Přechod k bezhotovostním platbám během probíhající pandemie zrychlil. Lidé se ve velké míře začali spoléhat na nákupy přes internet. Jen za první tři týdny karantény se objem online nákupů zdvojnásobil. Nákupy potravin přes internet pak vzrostly dokonce o 283 %.

Ve srovnání s loňským březnem klesl ve třetím měsíci roku 2020 počet výběrů z bankomatů. Průměrná částka jednoho výběru ale vzrostla téměř o čtvrtinu, jak vyplývá z dat České spořitelny.

Řada obchodů a firem upřednostňuje v rámci protiepidemických opatření bezhotovostní platby. To je ve spojení s karanténními pravidly jeden z důvodů, proč o třetinu klesl počet výběrů hotovosti z bankomatů. Vyplývá to z dat České spořitelny, jejíž klienti letos v březnu vybírali hotovost ve 3,4 milionech případů.

Hotovost více láká starší lidi

Výběry z bankomatů omezily všechny věkové kategorie, méně patrné je to však u seniorů. „Lidé ve věku mezi 65 a 69 lety snížili počet výběrů o 22 %. U seniorů nad 85 let to bylo jen o 8 %. V březnu 2020 provedli klienti České spořitelny spadající do této věkové skupiny 22 183 výběrů,“ říká David Novotný, který odpovídá za rozvoj bankomatové sítě České spořitelny. Češi tedy sice k bankomatům v březnu nechodili tak často, ale když už vyrazili pro hotovost, vybírali si větší obnosy. Průměrná částka jednoho výběru z bankomatu stoupla meziročně téměř o čtvrtinu.

Platby v obchodech stagnují

Přestože velká část obchodníků musela kvůli speciálním opatřením zavřít, počty i objemy bezhotovostních plateb na pobočkách obchodů se vesměs rovnají těm loňským. Zatímco celkový objem plateb klesl oproti loňskému březnu o necelého půl procenta, jejich počet dokonce o necelé procento vzrostl. Minimální změny oproti loňskému březnu však nejsou tak pozitivní zprávou, jak by se mohlo na první pohled zdát. V březnu totiž bývá běžný znatelný nárůst oproti prvním dvěma měsícům nového roku. „Zatímco tedy celkové útraty mezi únorem a březnem 2019 stouply o 16 %, letošní změna vychází na přibližně -4 %. Rok 2020 tak nepřinesl očekávatelné navýšení celkových utracených obnosů, ale naopak jejich mírný pokles,“ doplňuje Adéla Denková z analytického projektu Evropa v datech.

Koupím to online

V době koronaviru ovšem výrazně rostou platby přes internet. „Lidé začali výrazně více spoléhat na online nákupy. Ty se během prvních třech týdnů karantény zdvojnásobily, ve čtvrtém týdnu pak došlo ke snížení růstu na 66 %,“ říká hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Jedním z artiklů, které Češi během speciálních opatření nakupují přes internet nejvíce, jsou potraviny. Nákupy potravin online vzrostly v prvních čtyřech týdnech karantény o 283 %, a u starší generace ještě rychleji. Lidé mezi 70 a 80 lety utráceli o 760 % více a lidé nad 80 let dokonce téměř o 900 % více,“ doplňuje Navrátil.