„Už nemusíte žít v minulosti,“ vyzývá zákazníky online supermarket Košík.cz v nejnovější televizní kampani

Praotec Čech, Bivoj, kat Mydlář a Jan Žižka – čtveřice ikonických postav z českých dějin se objevuje v nové televizní kampani Košíku. Ta s nadsázkou a humorem ukazuje, jak by to vypadalo, kdyby hrdinové naší minulosti nemuseli těžce dobývat svou kořist, ale mohli si, stejně jako dnešní zákazníci, vše vyřešit na pár kliknutí.
„Jsme smělejší, sebevědomější, možná trochu drzejší. Chtěli jsme vystoupit z ohraných klišé, kterých máme kolem spoustu – maminek a dětí z fotobank, zeleniny od hlíny, uklizeného stolu se slavnostní tabulí,“ zmiňuje Markéta Langášová, Chief customer officer Košík.cz. „Nabrali jsme směr, který se z české reklamy vytrácí, a sázíme na nadsázku a humor. Myslíme, že obojí teď zákazníci ocení víc než další radu, jak má vypadat ideální domácnost.“
Spotem, který vznikal ve venkovním ateliéru Barrandovských studií, provází čtyři osobnosti z české historie – praotec Čech, Bivoj, kat Mydlář a Jan Žižka. Režírovalo ho režisérské duo Tomáš Brožek a Jindra Malík z Mugshots, pro kterého kreativní ideu a scénář připravila agentura WMC Grey ve spolupráci s interním marketingovým týmem Košíku.
Samotný spot staví na osvědčeném situačním humoru. Na Řípu spadne do náruče utahané družiny praotce Čecha mobil, se kterým si mléko a strdí rychle objednají s doručením až na vrchol. Bivoj má radost, že díky Košíku je kanec s taháním nákupů. Kat Mydlář zase ocení dopravu zdarma pro velké nákupy. A strach spolubojovníka Jana Žižky z Trocnova, že to jeho vojevůdce koupil, končí happy endem – naštěstí je pořád ještě čas nějakou tu položku přihodit. Hlavně když je v nabídce husa.
Spoty jsou připravené ve čtyřech stopážích – 6, 15, 20 a 30 sekund – a na českých televizních stanicích se začnou objevovat od září. Kampaň poběží dlouhodobě a TV doplní také digitální komunikace, sociální sítě a outdoorové formáty. Samotný web Košíku se zahalí do historického hávu a pomocí HP bannerů, widgetů a dalších nástrojů bude odkazovat na aktuální kampaň. K té vznikla i samostatná microsite, na kterou Košík směřuje zákazníky z newsletteru a ze sociálních sítí.
V rámci kampaně Košík také představí svůj upravený claim: Jednoduše. Velkovýhodně. Nově se tak bude prezentovat jako místo pro jednoduché a velkovýhodné nákupy, čímž podtrhuje hlavní poselství celé kampaně.