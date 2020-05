V kampani JRD za zdravé bydlení navštěvují známé herce v jejich domově nečekaní hosté

Společnost JRD v České republice rozsáhlou kampaň na podporu kvalitního vnitřního prostředí v bytových a rodinných domech. Její nejvýraznější tváří je sympatická rodina, jejíž členy ztvárňují ve dvou videospotech známí čeští herci Roman Zach, Zuzana Norisová, Jan Krafka nebo Veronika Marková.

Jejich vskutku netradiční zvířecí hosté mají televizním divákům přiblížit pravý význam základních aspektů zdravého bydlení: čerstvého vzduchu, přirozeného osvětlení, ticha a tepelného komfortu.

„Zdravé vnitřní prostředí budov, na kterém je postavená filozofie naší firmy, dosud nebylo mezi lidmi vnímáno jako jeden z nejdůležitějších prvků nového bydlení. Většině z nich navíc nic neříká hrozba tzv. syndromu nezdravých budov, jenž má negativní dopad na fyzické i psychické zdraví. Právě proto jsme přemýšleli, jak tento trend zvrátit. Výsledkem našich úvah se stala dlouhodobá kampaň, reprezentovaná rovněž videospoty se sympatickým hereckým obsazením, s jejichž vyzněním jsme nadmíru spokojeni. Věříme, že se vryjí do paměti diváků, a přispějí tak k rozšiřování povědomí o skutečném významu zdravého bydlení,“ vysvětluje Pavel Krumpár, obchodní a marketingový ředitel JRD, a s úsměvem dodává: „Jedině v něm vás totiž rádi navštíví i nečekaní hosté – výr, který přiletí za čerstvým vzduchem, jelen, co přijde za světlem, medvěd za teplem či rys za tichem.“

Kampaň společnosti JRD cílí na šíření osvěty o zdravém bydlení a detailní prezentaci všech jeho podstatných aspektů. Tato filozofie se promítla nejen do firemní identity reflektované sloganem ,Stavíme zdravé domovy‘, ale také do celkového vizuálního stylu, kterým se developer prezentuje, a do designu jeho webových stránek. Nedílnou součástí kampaně je kromě videospotů i reklama na internetu, osvětová videa, inzerce na billboardech, populárně naučné články, průvodce zdravého bydlení nebo zapůjčení přístrojů, pomocí nichž si lidé mohli doma změřit kvalitu ovzduší či intenzitu hluku. Kreativní koncept kampaně navrhlo studio Outbreak, mediální plánování zajišťuje společnost MediaCom, za PR zodpovídá agentura Crest Communications.