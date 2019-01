V kurzu jsou emoční akce na netradičních místech

Tajemství úspěchu eventu, vedle jeho hodnotné náplně, spočívá také v tom, zda jde s dobou. Lidé v letošním roce budou vyhledávat takové, které odráží blahobyt, jsou bohaté na emoce, konají se na netradičních místech, a používají nejnovější digitální technologie.

Zážitky se neobejdou bez personalizace

Lidé chtějí trávit více času v rodinném kruhu. Tomu je nutné se přizpůsobit. Na akci tak může vyrazit početnější skupina, a to včetně babičky, dědečka a dětí. Každý člen by si na akci měl najít něco svého. Neméně důležité je zážitek personalizovat. Až tři čtvrtiny lidí totiž opakovaně vyhledává a navštěvuje akce, které zná z minulosti. I ty je však vhodné přizpůsobit konkrétním potřebám. „Návštěvníci tak často hledají více než jen dobře známou akci. Čím dál tím častěji se zaměřují na konkrétní věci, jako nový nebo jedinečný způsob, jak rozbít každodenní rutinu, a tak zažít něco jiného,“ vysvětluje Vít Krčmář.

Na pořad dne přicházejí netradiční místa

Vytvoření jedinečného zážitku pro účastníky začíná výběrem správného místa. Zde platí, že čím více bude prostor netradiční, tím lépe. Lidé chtějí jedinečné zážitky, a proto poptávka po těchto místech v loňském roce stoupla několikanásobně. Pořádání události v netradičním prostoru je nezapomenutelné, a navíc jedinečná místa jsou mnohdy univerzálnější, což usnadňuje přizpůsobení prostoru konkrétním účelům.

Gastronomie není jen jídlo

Čím více gastronomie, tím lépe. Na akci nesmí chybět jídlo a nápoje. Pokud bude k dispozici bohatý výběr, tím návštěvníci akce budou šťastnější. Existuje však strategičtější důvod nabídnout jídlo například na festivalu: „Podle dostupných studií až 84 % návštěvníků food festivalu pravděpodobně pořídí fotky jídla na akci, a bude je sdílet se svým digitálním okolím,“ podotýká Vít Krčmář. Vhodné je zapojit účastníky do interaktivních formátů, jako jsou ukázky vaření nebo soutěže. Stačí přivézt kuchaře či si najmout oblíbenou místní restauraci, která se vším pomůže. Když už mluvíme o jídle, 99 % mileniálů říká, že doporučují vinařství, pivovar nebo restauraci na základě vlastní zkušenosti z festivalu. Toto číslo je velkou motivací pro sponzory potravin a nápojů, kteří se na oplátku akce účastní.

RFID, AI a VR pronikají do eventů

Bez digitálních technologií se dnes už obejde málokdo. I proto jejich přítomnost návštěvníci na akcích vyžadují. Letošním hitem bude RFID (radiofrekvenční identifikace) prostřednictvím náramků, které nejsou určené pouze pro hudební festivaly. RFID dokáže vylepšit event mnoha různými způsoby – vyřeší identifikaci návštěvníků u vstupu, umožní opakovaný vstup, poskytne snadný, personalizovaný přístup k více zónám v rámci události, umožní propojit RFID náramky s platebními kartami a tak zajistí rychlé platby na místě, a navíc mohou být nosiči promočních informací. Z dostupného zahraničního průzkumu mezi 5 tisíci lidmi vyplývá, že 17 % těch, kteří pravidelně navštěvují festivaly jsou zvyklí používat RFID náramky pro vstup na festivaly a bezhotovostní nákupy.

„Pro dokonalé zajištění akce, na kterou by lidé vzpomínali, jsou však stále nejdůležitější lidé. A proto je více než vhodné mít tým, na který se lze spolehnout. Specializované agentury toto dokáží do puntíku splnit. Proto i my jsme v loňském roce investovali do spolupráce a rozvoje lidí. Předpokládáme, že v letošním roce tomu nebude jinak. Také jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po realizacích akcí na klíč. Zde jsme zareagovali tím, že jsme otevřeli novou službu – eventy na klíč. Jen správný parťák totiž dokáže posunout akce o krok dále,“ uzavírá Vít Krčmář, jednatel agentury Promoteri.eu.