V Ostravě a Olomouci nabízí PENNY s Foodorou nákupy až do domu

Řetězec s nejrozsáhlejší sítí prodejen v Česku PENNY rozšiřuje možnosti doručování nákupů až do domu. Díky čerstvě uzavřenému partnerství s platformou foodora mohou pohodlné nakupování s dovozem potravin nově využívat jeho zákazníci v Ostravě a Olomouci.Další města postupně přibydou. Celkem již PENNY nabízí možnost doručení potravin v šestadvaceti českých a moravských městech a pokrývá tak touto službou zhruba polovinu obyvatel ČR.
Lidé v Ostravě a Olomouci si mohou nyní nákupy v PENNY pohodlně objednávat prostřednictvím webu nebo mobilní aplikace foodora, která je mezi platformami pro rozvoz jídla a nákupů největší v České republice. Nákup zákazníkům přijde domů zhruba za 45 minut od zaplacení. Zákazníci na foodoře najdou stejný sortiment jako v kamenném obchodě, společně s výběrem těch nejlepších slev.
“Zákazníci od nás očekávají nejen kvalitu a nízké ceny, ale také komfortní nakupování. Neustále rozšiřujeme naši prodejní síť, abychom jim byli co nejblíže. Zároveň hledáme i nové způsoby, jak jim nákupy co nejvíce usnadnit v každé situaci. Spolupráce s platformou foodora je dalším krokem v naší cestě k nabídce co nejpohodlnějších nákupů,“ říká Florian Naegele, generální ředitel PENNY Česká republika. Zákazníci mohou vybírat ze širokého sortimentu potravin od čerstvého zboží, přes trvanlivé výrobky, až po drogerii nebo třeba krmivo pro zvířata.
„Naším cílem je, aby si lidé mohli nakoupit rychle, pohodlně a beze stresu. Ať už jsou doma, v práci nebo zrovna balancují mezi taškami, dětmi a deadliny. S PENNY spojujeme síly, abychom tento standard dostupnosti přenesli i do dalších měst. V Ostravě a Olomouci teď zákazníci vyřeší celý nákup z PENNY během pár kliknutí a do 45 minut mají tašky u dveří. Je to další krok v tom, jak měníme běžné nakupování na službu, která opravdu šetří čas,“ říká Adam Kolesa, CEO foodora Česko.