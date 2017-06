V Praze zazní nové informace o využití umělé inteligence v marketingu

Možná jste si ani nevšimli, že s vámi na zákaznické podpoře nekomunikují živí lidé, ale počítačové programy. Takzvaní chatboti dnes dokážou nejen porozumět vašemu dotazu, ale také na něj odpovědět.

Jde o jeden z příkladů umělé inteligence, která postupně proniká i do světa marketingu. Více k tomuto tématu zazní v červnu na konferenci Performance 2020 v Praze.

K tématu umělé inteligence promluví Purna Virji z Microsoftu, která patří mezi největší odborníky na internetovou reklamu na světě. „V mé přednášce se podíváme na to, jaký potenciál mají chatboti nebo jiné druhy umělé inteligence v marketingu,“ prozrazuje Virji, jež se bude ve svém prvním vystoupení v České republice věnovat například i problematice hlasového vyhledávání. Nebude ale jediným hostem ze zahraničí. Na podiu ji vystřídá Warren Knight z Velké Británie, který odprezentuje šest moderních trendů pro budování firemní značky v prostředí internetu. Konference Performance 2020 se uskuteční 6. června od 9 hodin v Clarion Congress hotelu.

Rozdíl mezi atribucí posledního kliknutí a atribucí podloženou daty (data-driven attribution) přijede do Prahy vysvětlit Justus M. Mallach z anglického Googlu. Gopesh Raichura ze společnosti Oracle zase pohovoří o tom, jak jsou pro podnikání důležitá data. „Myslím, že je nejvyšší čas, aby firmy začaly využívat data ke zvýšení své obchodní výkonnosti. Pro Performance 2020 jsem proto připravil zamyšlení se nad tím, jak dnešní společnosti používají Data Management Platform (DMP) k personalizaci komunikace se zákazníky,“ tvrdí Raichura.

České odborníky na výkonnostní marketing zastoupí na konferenci Performance 2020 Markéta Kabátová z uLab, která ukáže, jak mohou dnešní online trendy ohrozit vývoj PPC reklamy v budoucnu. Petra Větrovská prozradí, jakými vlastnostmi by měl disponovat správný PPC specialista. Petra Pacáková zase poradí, jakou PPC strategii by měly zvolit malé a střední e-shopy. Součástí konference bude rovněž panelová diskuze, jež se bude za účasti představitelů Alza.cz, ACOMWARE nebo Zoot.cz věnovat expanzi e-shopů do zahraničí.