Vánoční kampaň T-Mobile povzbuzuje k propojení #MeziSvými

Loni o Vánocích otevřel T-Mobile téma bourání bariér. Letos navazuje příběhem o přerušených vztazích s lidmi, na kterých nám záleží.
Nová vánoční kampaň připomíná, že technologie samy o sobě nestačí – skutečné spojení vzniká až když sami uděláme první krok. Stejně jako v předchozích letech jde o mezinárodní kampaň mateřské společnosti Deutsche Telekom pro deset evropských zemí.
Každý ten pocit zná – člověk, s nímž jsme si bývali blízcí, se pomalu vzdálí. Zpráva zůstane neodeslaná a ticho nás časem tíží čím dál víc. Vánoční kampaň připomíná, že znovu navázat spojení může být velmi snadné – stačí poslat jednu zprávu. Nejvíc nás totiž tíží slova, která si necháváme pro sebe.
Spojte se a buďte znovu #MeziSvými
Ústřední video spot kampaně vypráví příběh mladé ženy, kterou trápí neodeslaná zpráva pro její matku. Pocit nevysloveného se pro ni stává doslova břemenem – promění se v těžký pytel, který ji doprovází na každém kroku. Teprve když v sobě najde odvahu zprávu odeslat, spadne z ní i všechna tíha. „V období Vánoc si uvědomujeme nejvíc, jak důležité je být spolu a v kontaktu s blízkými. Letošní kampaní chceme připomenout, že prolomit mlčení někdy znamená víc než jen poslat zprávu. Je to o spojení, blízkosti a otevřenosti – tedy o hodnotách, které v T-Mobilu sdílíme a stojí i za myšlenkou naší platformy #MeziSvými,“ říká Michal Šlechta, ředitel značky a marketingové komunikace T‑Mobile.
Spuštění kampaně
Šedesátisekundový vánoční spot startuje v Česku v listopadu. Dále se do ní zapojí vedle Slovenska a Německa i všechny další země, kde skupina Deutsche Telekom působí. Spot se objeví v televizi, online, na sociálních sítích i v kinech. Doprovodí ho kratší verze ve formátech o délce 40, 30, 20, 15, 10 a 6 sekund – aby oslovily diváky napříč platformami a zachovaly sílu hlavního příběhu.