VašeČočky.cz se poprvé v kampani B&T představují jako Lentiamo

V prosinci 2020 se český prodejce VašeČočky.cz přeměnil v Lentiamo a pod novou značkou se chce profilovat jako prodejce eye care – tedy všeho, co souvisí s péčí o oči. Se sloganem „Když špatně vidíte, je to vidět” plánuje pomocí kampaně oslovit nové zákazníky a představit se pod novou značkou, pod kterou působí na 13 ze 17 evropských trhů.

Cílem kampaně je propagovat Lentiamo jako prodejce, který v segmentu péče o oči zajistí kompletní služby. Kromě kontaktních čoček nabízí i dioptrické, sluneční a počítačové brýle. Součástí jeho služeb je mimo e-shopu i kamenná optika. Na to vše chce lákat hlavně nové zákazníky, kteří společnost dosud neměli v povědomí ani jako prodejce kontaktních čoček.

Ústředním bodem kampaně je spot, který poběží v televizi do konce února. Režíroval ho Pavel Soukup, čerstvý držitel Emmy za #martyisdead, a hlavním motivem je mžourání. „To jsme si vybrali, protože je to ta nejpřirozenější lidská reakce na problémy se zrakem. Jednoduchá, jasná a zná ji úplně každý, kdo kdy potřeboval optiku. Kromě toho je nás v agentuře takových ´mžouračů´ plno, čili jsme vycházeli z velmi osobních zkušeností. A o to víc nás práce pro Lentiamo bavila,” popisuje kampaň kreativní ředitel B&T Ondřej Peša.

Pandemie zamíchala s plány, kde bude kampaň využitá. „Původně jsme počítali mnohem více s venkovními plochami, především s citylighty a bigboardy. To jsme zatím odložili a většinu směřujeme do TV, rádia a digitálních kanálů. Doufáme ale, že budeme moci kampaň představit i v outdooru, protože pro ten jsou připravené opravdu netradiční vizuály od kreativního dua Wilhelm Kinga, které, myslím, kolemjdoucí pobaví,” vyjmenovává Tomáš Bártek, CMO Lentiamo.