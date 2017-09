Veletrh Marketing Mix v Praze již podesáté

Marketing Mix je B2B veletrh reklamy a marketingu rozšířený o konference, přednášky a workshopy. V září opět míří do svých tradičních míst konání do Prahy – 19.9.2017 v Hotelu DUO (10.ročník) a do Brna – 26.9.2016 v Interhotelu Voroněž (12. ročník).

Cílem jednodenní nízkonákladové akce je zprostředkovat kontakty mezi firmami z reklamní branže a firmami – uživateli reklamy. Cílovou skupinou návštěvníků jsou zejména marketingoví manažeři firem a odborníci z reklamní branže, také majitelé menších firem a obchodní manažeři.

Na veletrhu se představí v jednoduchých expozicích zajímaví vystavovatelé z oblasti reklamy a marketingu. Akce je navíc obohacena o odborné přednášky. Aktuálními tématy zájemce provedou uznávaní odborníci významných reklamních a marketingových společností a institucí.

Přednášky jsou rozděleny do 4 tematických bloků:

• Konference Digistrategie – Online Marketing 2017 – Jak převést marketing z offline do online, sociální sítě – Facebook, Instagram, YouTube a videomarketing, PPC, obsahový marketing a na závěr ukázky z aktuálních digitálních kampaní.

• Mix trendů a novinek – návštěvníci obou veletrhů mají jako bonus možnost navštívit zajímavé přednášky z oblasti reklamy a marketingu – např. chytré využití reklamních předmětů, jak založit firemní videostudio, 12 tipů na úspěšný event, hmyzí event, trendy v obalech, digitální nomádství, tipy pro internetové startupy a další…

• CRM blok – bez funkčního CRM je váš marketing střelbou naslepo. CRM je srdce marketingu. Pět prezentací = pět přístupů jak na to.

• Grafický design aktuálně – úspěšné slidy pro úspěšné prezentace, reklama a právo, jak prezentovat návrhy řešení klientovi…