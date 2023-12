Velkoobchod makro spouští novou náborovou kampaň „m“

Nasednout na ještěrku, projíždět uličkami největšího velkoobchodu v Česku a starat se o to, aby v regálech byl vždy dostatek kvalitního zboží za stabilně výhodné ceny. I tak může na první pohled vypadat práce ve velkoobchodu makro ČR.

Nová náborová kampaň „m“, kterou řetězec právě spouští, však uchazečům ukáže, že ve skutečnosti jde o mnohem víc. Přiblíží zásadní hodnoty, ve kterých je makro podle vlastních zaměstnanců výjimečné. Opírat se přitom bude o EVP (Employee Value Proposition) – projekt, který tvorbě nové dlouhodobé komunikace předcházel a přinesl cenná data.

Česká republika patří dlouhodobě k zemím s nejnižší nezaměstnaností v celé Evropské unii. Ke konci letošního října byla s mírou 2,9 % na třetím místě za Polskem (2,8 %) a Maltou (2,5 %). I proto v tuzemsku zaměstnavatelé musí při hledání nových pracovníků zohledňovat řadu lokálních specifik. Platí to také pro velkoobchod makro ČR. Ten sice spadá do skupiny METRO AG, jež se řídí mezinárodními hodnotami, má společný styl náborové komunikace a intenzivně pracuje na budování značky dobrého zaměstnavatele, ale pro Českou republiku bylo při tvorbě strategie nutné vzít v úvahu i to, v čem se tuzemský trh práce od ostatních liší.

„Mnoho konkurenčních firem naší velikosti využívá v oblasti Employer Brandingu globální komunikaci. My jsme se ale rozhodli připravit lokální kampaň založenou na datech a faktech z českého pracovního trhu. Díky tomu je komunikace vysoce autentická a relevantní pro potenciální kandidáty,“ říká Klára Jakubcová, Employer Branding manažerka společnosti makro ČR, která za projektem stojí.

Data od zaměstnanců jako základ

Přípravě nové náborové kampaně „m“ předcházel detailní průzkum mezi stávajícími zaměstnanci makro ČR. „Přes 100 našich kolegů jsme zapojili do hloubkových rozhovorů a workshopů, abychom zjistili, co je na práci v makro baví nejvíc, čeho si nejvíc cení a v čem vnímají naši výjimečnost jako zaměstnavatele,“ říká Klára Jakubcová s tím, že rozhovory mířily i na to, co práci lidem v makro ČR naopak ztěžuje a v čem se lze dál zlepšovat. Součástí přípravné fáze bylo také dotazování uchazečů na to, proč si vybrali právě makro jako potenciálního zaměstnavatele, či rozhovory se zástupci personálních agentur, se kterými velkoobchod dlouhodobě spolupracuje.

Klíčové jsou vztahy

Analýza hloubkových rozhovorů následně poskytla přehled o hlavních pilířích firemní kultury makro ČR a jeho přidané hodnotě jako zaměstnavatele. „Zjistili jsme, že si u nás zaměstnanci hodně cení práce, která má smysl, příležitostí k profesnímu růstu, a především dobrých vztahů se zákazníky i kolegy, tedy fungujících týmů. I díky tomu přichází do makro pracovat hodně lidí na doporučení od stávajících zaměstnanců,“ popisuje Jakubcová s tím, že nováčci se pro makro nejčastěji rozhodli na základě finančních podmínek, benefitů, jména tradiční a známé společnosti, možností růstu a kvalitního náborového procesu.

„Práce v makro je podle výzkumu ve srovnání s konkurencí výjimečná v tom, že jsme v oboru jiní – jako lídři velkoobchodního trhu považujeme zákazníky za opravdové partnery, pečujeme o ně a na rozdíl od retailu s nimi budujeme vztahy. To lidem v našich týmech umožňuje růst a profilovat se jako odborníci ve své práci, kterou vnímají jako smysluplnou,“ uvádí Daniela Hrbková, People and Culture Director ve společnosti makro ČR.

Nová kampaň na webu i sociálních sítích

Na základě analýzy toho, jaké klíčové body komunikovat a jak se na trhu práce prezentovat, vznikl návrh velké náborové kampaně, která dostala název „m“. Jejím cílem je ukázat makro v jiném světle než dosud. „Chtěli jsme vytvořit odlehčený a hravý vizuální styl, který bude jedinečný, takže každý pozná, že se jedná o makro. Zvolili jsme proto koncept „m“. A co si od toho slibujem? Být více vidět na českém trhu práce jako atraktivní zaměstnavatel a mít díky tomu více kvalitních kandidátů. Proto hodně pracujem s tím, čeho si ceníme a co nás spojuje. V makro milujem jídlo a to, co děláme. Když je to potřeba, tak si pomůžem a díky tomu rostem společně,“ říká Daniela Hrbková.

Kampaň „m“ podporují rovněž nové kariérní webové stránky, jež reflektují inovovaný styl komunikace s uchazeči. Úpravou prochází také pracovní inzeráty, tak aby byly pro kandidáty zajímavější. Více péče bude makro ČR věnovat rovněž komunikaci směrem k uchazečům na sociálních sítích a využívat plánuje i mnoho dalších digitálních i offline kanálů.

Přípravy už nesou první ovoce

Již v průběhu přípravy kampaně, tvorby kariérních stránek a definování nové náborové strategie se podle Kláry Jakubcové nový Employer Branding osvědčil a ukázalo se, že jde o krok správným směrem. „Kariérní stránky jsou již spuštěné, nový styl nás baví a dostali jsme pozitivní zpětné vazby od kolegů. Jednalo se o dlouhodobý projekt a kromě více než stovky kolegů se do něj zapojilo celé vedení makro ČR, celý People and Culture tým a marketingové a PR oddělení. Už teď se v makro těšíme na nové kolegy, které k nám kampaň přivede,“ uzavírá Employer Branding manažerka.