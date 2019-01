Virtuální realita v marketingu, reklama na kterou zákazníci stojí fronty

Jaké by to bylo, kdyby se váš zákazník mohl dostat do světa, kde ho obklopí všechny benefity vašeho produktu a on si to navíc bude užívat? Právě to umožňují brýle pro virtuální realitu a vhodně navržená VR aplikace.

Technologický fenomén virtuální reality se čím dál více prosazuje také v marketingu. Neobvyklé zážitky s brandem prožívají zejména zákazníci zahraničí. Pojďme se podívat na ty nejzajímavější kampaně.

Virtuální realita (VR) donedávna patřila do sci-fi románů a vědeckých laboratoří. Dnešní hardware však umožňuje relativně dostupný zážitek z VR každému z nás. Proto se s novou technologií začalo hojně experimentovat i v marketinu a vznikla tak řada zajímavých kampaní.

Zážitek zprostředkovaný virtuální realitou vykazuje vyšší zapamatovatelnost. Samotné médium přitahuje pozornost a při správně navržené promo akci může zájem o vaši marketingovou komunikaci dokonce výrazně převyšovat časové možnosti akce.

Virtuální realita také otvírá zcela nové možnosti jak poutavě komunikovat své benefity. Prostor pro kreativitu je zde násobně širší než v tradičním videu nebo v internetové reklamě. Výše uvedené přednosti virtuální reality dokládají vybrané kampaně, kde si zákazníci mohli virtuální realitu vyzkoušet.

Merell TrailSpace

Mezi nejzdařilejší využití VR bezesporu patří virtuální zážitek TrailSpace výrobce trekingové obuvi Merell. Zákazník si může boty vyzkoušet doslova v extrémních podmínkách drsných hor.

Milovníci vysokohorské turistiky zažijí třeba přechod přes nebezpečnou lávku či traverzování nad propastí.

Mariott teleportér

I velmi jednoduchá VR aplikace dokáže vyvolat velké emoce. Potenciální zákazníci hotelového řetězce Mariott mohou za pár minut procestovat celou zeměkouli a poznat při tom špičkové hotelové interiéry.

Předvolební aplikace Pirátů v Praze

I do české marketingové komunikace pomalu proniká virtuální realita. Loni například Piráti použili brýle pro virtuální realitu na předvolebních stáncích (www.marketingovenoviny.cz/studio-virtualjet-vytvorilo-vr-aplikaci-pro-volebni-kampan-piratu/). Svým voličům v interaktivní VR aplikaci představili současného primátora Prahy Zdeňka Hřiba formou interaktivní hry i klíčové body volebního programu.

Lowe’s Holoroom How To

Zajímavým způsobem propojil americký řetězec Lowe’s edukaci zákazníků s budováním značky. V rámci svých hobbymarketů vyčlenil malou zónu pro virtuální realitu. Zde si mohou zákazníci vyzkoušet například jak si svépomocí vykachličkovat koupelnu.

Jak vyplývá z představených příkladů, virtuální realita má velmi různorodé možnosti pro prezentaci produktu. Stejně tak na poli samotných VR technologií existuje řada platforem a hardwaru. Od v zásadě primitivní pasivní VR s kartonovými brýlemi Google Cardboard po robustní hardware simulující zvuk, obraz i hmat, který umožňuje pohybovat se v širokém prostoru. Pokud se chcete v dané problematicé více zorientovat a vyzkoušet si VR na vlastní kůži, přidejte se na workshop Ochutnej VR.

Adam Novák

Projektový manažer VirtualJet.