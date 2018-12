Visa se stává prvním hlavním sponzorem ženského fotbalu UEFA

Společnost Visa oznámila uzavření dlouholetého partnerství s organizací UEFA. Visa se tak poté, co UEFA oddělila sponzorská práva pro ženský a mužský fotbal, stala vůbec prvním sponzorem UEFA v historii, zaměřeným čistě na ženský fotbal.

„Chceme dívky i mladé ženy inspirovat a poskytnout jim co nejlepší možnosti k tomu, aby si mohly plnit své sny. Ve spolupráci s UEFA hodláme vynést ženský fotbal na výsluní a věříme, že se mu bude dostávat zasloužené pozornosti,” uvedl Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Českou republiku a Slovensko.

„Toto partnerství nám umožní inspirovat současné fanoušky ženského fotbalu, ale také zajistit, aby se o tento sport zajímaly i budoucí generace. Těší nás, že společnost Visa sdílí naši vizi o velkolepé budoucnosti ženského fotbalu – vizi, která se díky podpisu naší partnerské smlouvy, významně přiblížila svému naplnění,“ dodal Guy-Laurent Epstein, marketingový ředitel UEFA.

Cílem partnerství je podpora ženského fotbalu na všech jeho úrovních. Na základě nové smlouvy bude Visa až do roku 2025 hlavním partnerem Ligy mistrů žen UEFA, Mistrovství Evropy ve fotbale žen, mistrovství Evropy žen do 17 a 19 let a Mistrovství Evropy ve futsalu žen. Visa bude také podporovat fotbalovou platformu UEFA Together #WePlayStrong, jejímž cílem je získat pro hraní fotbalu ještě více žen a dívek.