Vítězné menu ze soutěže MasterChef sklízí velký úspěch

Ve středečním díle soutěžního pořadu MasterChef proběhl nezvyklý vyřazovací souboj. Zadáním bylo připravit bagetu podle vlastního receptu a pozvednout ji na úroveň vysoké gastronomie.

Vítěz této části pak získal od Bageterie Boulevard možnost svoji bagetu zařadit do prodeje po celé České republice na 6 týdnů.

Propojení soutěže MasterChef Česko a možnost reálné ochutnávky vítězného pokrmu probudilo mezi lidmi od počátku velký zájem. I přestože se řetězec na zavedení bagety do prodeje standardně připravil, hned v samotný den uvedení Vítězného menu do nabídky došlo na několika pobočkách Bageterie Boulevard k jeho úplnému vyprodání.

Autor nové limitované edice Specialité Du Chef Vítězné Menu Petr Březina měl velkou radost nejenom z výhry, ale také ze samotné možnosti propojit své jméno zrovna s Bageterií Boulevard. Konceptu totiž fandí už od otevření první pobočky. „Do Bageterie Boulevard chodíme s rodinou od jejího otevření na pražském Kulaťáku. První dojem si pamatuji jako dnes – skvělé prostředí a street food povýšený na úroveň kvalitní restaurace. Hned v tu chvíli jsme si se ženou řekli, že tohle je místo pro nás a dnes tam chodíme i s dětmi. Bageterie jednoduše patří do naší rodiny a k našemu životu, proto jsem měl z výzvy připravit bagetu v soutěži obrovskou radost. Chtěl jsem přichystat takovou, která by neudělala Bageterii Boulevard ostudu. A to se mi doufám podařilo,“ popsal Petr Březina stojící za Vítězným menu.

Vítězná receptura bagety se skládá ze šťavnatého kuřecího prsa plněného gorgonzolou, doplněného o pancettu, parmazán a fenykl, křupavou složku zastupují smažené cibulové kroužky v pivním těstíčku a lehkou sladkost dodává receptu šalotka na karamelu. Tečkou na konec je pak polníček a citronový dresink.