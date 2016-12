Výdaje do online reklamy rostou nejrychleji ze všech mediatypů

IAB Europe ve spolupráci s IHS Markit minulý týden publikovala výsledky výzkumu výdajů na online reklamu AdEx Benchmark za první polovinu roku 2016. Výdaje na online reklamu vzrostly meziročně v prvním pololetí o 13,4 % z 16,4 mld. eur v roce 2015 na 18,6 mld. eur v roce 2016.

Výhled na celý rok 2016 ukazuje, že online reklama má největší dynamiku růstu v porovnání s ostatními mediatypy.

Podle studie byla hlavním tahounem růstu reklama v mobilech. Mobilní displejová reklama vzrostla o 61,3 % a mobilní vyhledávání o 57,3 %. Vzrostl i objem investic do reklamy na desktopech avšak podstatně mírněji (6,2 % display, 2,1 % search). „Pro český online reklamní trh nemáme k dispozici pololetní data, Zdroj: IAB Europe–IHS Markit

nicméně pro celý letošní rok je v ČR odhadován 11% meziroční růst do online reklamy. To je velmi blízké celoevropskému průměrnému meziročnímu růstu o 13,4 % za první pololetí 2016, jak plyne z výzkumu AdEx“, komentuje výsledky Petr Kolář, analytik SPIR.

Mobilní displejové reklamě se dařilo zvláště v regionu střední a východní Evropy, kde doznala více než 100% nárůstu. V regionu CEE rostla online reklama tempem 16,2 %, zatímco trhy v západní Evropě zaznamenaly nárůst o 13,1 %.

Displejová reklama nadále předhání placenou reklamu ve vyhledávačích, displej rostl o 18,2 % a vyhledávání o 13,3 %. Výdaje do displejové reklamy dosáhly téměř 7 miliard eur v první polovině roku 2016, což představuje 37 % celkové online reklamy, přičemž vyhledávání dosáhlo 49 %. Rychlejší růst displejové reklamy ve střední a východní Evropě (27,1 %) oproti západní Evropě (17 %) naznačuje, že došlo ke zlepšení cílení, formátů a strategie práce s daty v brandové reklamě.

Skokový růst je patrný také u video display, kde v porovnání prvních pololetí 2015 a 2016 došlo k růstu o 46 %. Video display rostl výrazně rychleji na západních trzích (48,2 %) než ve střední a východní Evropě (26 %).

Nedávný výzkum postojů k digitální video reklamě realizovaný IAB Europe ukázal, že téměř všechny zúčastněné strany (90 % inzerentů, médií, agentur a vydavatelů) využívají videoreklamu v rámci své inzertní strategie. Není tedy překvapením, že videoreklama zaznamenala vzestupné tempo růstu o 46% a dosáhla hodnoty 1,6 miliard eur.