XTB spouští novou reklamní kampaň

10.10.2025

Investiční aplikace XTB představuje svou nejnovější reklamní kampaň v čele s globálním ambasadorem Zlatanem Ibrahimovićem.

Jde o dosud nejrozsáhlejší komunikační aktivitu v historii značky, která se postupně spustí na třinácti trzích v Evropě, Latinské Americe, na Blízkém východě a v Asii. Kampaň poběží až do konce letošního roku.

V kampani XTB navazuje na svou dlouhodobou strategii zpřístupňovat investování co nejširší veřejnosti. Zatímco v minulosti bylo investování vnímáno jako něco vzdáleného a určeného jen úzké skupině zasvěcených, dnes se díky moderním technologiím stalo součástí každodenního života a otázkou několika kliknutí na chytrém telefonu. Cílem kampaně je inspirovat lidi, aby se o svou finanční budoucnost začali starat aktivně, bez ohledu na to, jak velkou částku jsou schopni pravidelně investovat.
V jednotlivých zemích zahrnuje digitální média, televizní vysílání, video-on-demand platformy i venkovní reklamu, přičemž v některých regionech ji doplní také rozhlasové a reklamní formáty pro kina. Na českém trhu se kampaň objevuje od 1. září ve venkovní reklamě, od 15. září ji doplnily rozhlasové spoty a od 1. října se přidalo i televizní vysílání, které potrvá do 23. listopadu. Lokální verze spotu je dostupná také na YouTube.

„Chceme ukázat, že investování není jen pro vyvolené a také opravdu nikdy není pozdě začít. Velmi často lidé vyčkávají na správný okamžik nebo si myslí, že potřebují vysoký vstupní kapitál, aby mohli začít investovat. Pravda je ale taková, že i malá pravidelná investice, jako například pět eur denně, se v dlouhodobém horizontu může výrazně zhodnotit a pomoci zajistit finanční stabilitu do budoucna. Naším cílem je dodat lidem sebevědomí, motivaci a také praktické nástroje, aby se mohli o své finance starat samostatně a viděli, že investování je dostupné opravdu každému,“ říká Vladimír Holovka, ředitel XTB Česká republika.

Kreativní koncept kampaně vznikl v agentuře 180heartbeats + JUNG v MATT. Spot byl natočen ve Varšavě a režírován Marcinem Filipkem, produkci zajistila společnost DOBRO, postprodukci tým Platige Image a hudbu složil Piotr Krygier.

