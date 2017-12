Za jídlo pro letošní Vánoce Češi nejvíce plánují utratit v cenové relaci od 1 000 Kč do 1 999 Kč

Vánoce už pomalu klepou na dveře a s nimi i čas spojený s nákupem dárků a také vánočního jídla. Zatímco pro někoho jsou Vánoce synonymem svátku pohody a klidu, pro druhé mohou být stresovou záležitostí, jaké dárky koupit, v jaké výši, nebo zda Vánoce letos vůbec slavit.

Ve výzkumu GfK jsme se zeptali Čechů, zda letos plánují slavit Vánoce, kolik peněz plánují utratit za jídlo a za dárky.

Slavit, nebo neslavit Vánoce

Devět z deseti Čechů letošní Vánoce slavit bude. Naopak 5 procent lidí se je letos slavit nechystá a zbývajících 5 procent se stále ještě nerozhodlo.

Zatímco mezi ženami se Vánoce slavit nechystají jen 3 procenta z nich, mezi muži je to téměř třikrát více, 8 procent. Při pohledu na starší generaci lidí nad 70 let, pětina z nich letošní Vánoce neoslaví. Podíváme-li se na kraje, potom nejvíce lidí, kteří budou letošní rok uzavírat bez vánoční atmosféry, je v Jihočeském a Pardubickém kraji.

Útrata jídla na Vánoce

„Vánoce jsou nejen o pohodě, ale patří k nim samozřejmě i něco dobrého „na zub“. Bezmála 90 procent Čechů se při nákupech jídla o Vánocích vejde do 5 000 Kč. Přitom nejvíce lidí (30 procent) plánuje utratit za vánoční jídlo od 1000 Kč do 1999 Kč. Vyšší útratu, tedy od 2 000 Kč do 2 999 Kč, plánuje utratit 24 procent Čechů. 28 procent lidí ve věku nad 70 let plánuje do jídla pro letošní vánoční svátky investovat od 1000 Kč do 1 999 Kč. Nejvíce se utrácí v rozmezí od 1000 Kč do 1 999 Kč v Praze a Olomouckém kraji. Vyšší částka za útratu vánočního jídla, od 2000 Kč do 2 999 Kč, je plánována v kraji Vysočina u více než 50 procent lidí,“ říká Andrea Patočková, Marketing Manager CZ&SK z GfK.

Vánoční dárky a útrata

Jaké by to byly Vánoce bez vánočních dárků? Češi při koupi vánočních dárků opravdu nešetří. 28 procent z nich plánuje koupit dárky v hodnotě od 5 000 Kč do 9 999 Kč. 24 procent lidí vydává finanční částku na dárky od 3 000 Kč do 4 999 Kč. Finanční částku nad 10 000 Kč plánuje letos utratit 8 procent lidí.

Ochota utrácet za vánoční dárky je o něco vyšší u žen než mužů. Zatímco muži plánují utratit mezi 1 000 -1 999 Kč v 7 procentech případů, mezi ženami je to ve stejné cenové relaci dvojnásobek, 15 procent. Obdobně to platí v cenové relaci 3 000 – 4 999 Kč, kde tuto částku vydá 19 procent mužů a 29 procent žen. 11 procent Čechů vydá za dárky i více než 10 000 Kč.

3 procenta lidí letos neplánují utratit za dárky ani korunu.