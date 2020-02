Zájem o služby sdílené ekonomiky roste, vyzkoušel je už každý třetí Čech

Povědomí Čechů o službách sdílené ekonomiky postupně roste. Nejznámější je finanční služba Zonky, platforma nabízející přepravní služby Uber a ubytovací platforma Airbnb. Nějakou službu již vyzkoušel každý třetí Čech, loni to byl jen každý čtvrtý, vyplývá z výzkumu technologické a konzultační firmy Ipsos.

Samotný pojem sdílená ekonomika zná 38 % populace, znalost jednotlivých služeb je ale výrazně vyšší. Nejznámější službou je Zonky (zná 78 % populace), Uber (58 %), Airbnb (38 %) a Liftago (31 %). Služby znají častěji mladí lidé ve věku 18–29 let z velkých měst nad 100 tisíc obyvatel.

„Lidé využívají služeb sdílené ekonomiky zejména kvůli finanční úspoře. Uber a Airbnb využívají lidé také

kvůli lepší kvalitě služeb a touze zkoušet nové věci, Zonky pak kvůli přivýdělku. Ti, kteří služby sdílené ekonomiky nevyužívají, jako nejčastější důvody uvádí nedostupnost služeb v okolí, případně obavy ze sdílení s cizími lidmi,“ říká k výsledkům Tomáš Macků, External Affairs Director Ipsos.

Využívání služeb sdílené ekonomiky od loňského roku vzrostlo, vyzkoušel je již každý třetí Čech (35 %), nejčastěji mladí lidé z velkých měst nad 100 tisíc obyvatel. Mezi nejvyužívanější služby patří Uber (již někdy vyzkoušelo 14 % populace), Airbnb (11 %) a Zonky (10 %). Zatímco Uber aAirbnb využívají zejména lidé z nejmladší věkové kategorie 18 – 29 let, Zonky je populární hlavně u lidí v produktivním věku 30 – 39 let.

Více než desetina lidí sama poskytuje nějakou službu sdílené ekonomiky, dalších 16 % to dle svých slov plánuje. Zájem o poskytování sdílených služeb od loňska vzrostl. Dvě třetiny Čechů nemají s poskytováním sdílených služeb žádnou zkušenost, a ani to neplánují. Jejich obavy ze sdílení by pomohla překonat větší informovanost o uživatelích a stanovení jasných pravidel.

Téměř polovina Čechů považuje sdílenou ekonomiku za přínos pro Českou republiku, což je nárůst oproti roku 2018. Opačného názoru je asi třetina lidí, pětina neví.