Únor letošního roku se v dm drogerii ponese v duchu nové mezinárodní kampaně nazvané Zažij sílu inspirace. Ta přinese nespočet aktivit, které se dotknou stávajících i budoucích zákazníků a spolupracovníků drogerie dm. Kampaň potrvá do března 2023.

Kampaň otevřou muralartoví umělci, kteří pomalují vybraná místa v Praze a Plzni. V prodejnách a na online shopu dm si zákazníci budou moci koupit limitovanou edici dekorativní kosmetiky s.he pod názvem Be an Artist.

„Vlna inspirace se k našim zákazníkům přenese také skrze TV spoty, venkovní plochy či stránky zákaznického magazínu active beauty. Speciální aktivity, například muralartové performance, nebudou chybět ani na Valentýna či Den Matek,“ upřesňuje Jiří Peroutka, manažer komunikace dm drogerie.

„Kampaň ‚Zažij sílu inspirace‘ se prolne do všech komunikačních kanálů dm, které se zbarví do specifických barev a textur připomínajících pomalované umělecké plátno. Pod mottem ‚Inspirováno uměním‘ představíme následující dva měsíce řadu vybraných aktivit,“ přibližuje koncept kampaně Peroutka.

Nová kampaň oblíbené drogerie pohlíží na inspiraci jako na emocionální podporu. Vnímá ji jako zdroj nových podnětů a nápadů nejen v oblasti krásy, ale ve všech ohledech lidského života. Smyslem kampaně je pomoci jak zákazníkům, tak i spolupracovníkům najít sebe sama, ve změnách vidět příležitosti a vytvořit prostředí a komunikaci, které budou inspirovat k opakovaným návštěvám prodejen i online shopu dm.cz.

Mezinárodní kampaň bude rozdělená do tří částí podle inspirativních zdrojů. První fáze se zaměřením na krásu ponese název Inspirace uměním a potrvá od února do dubna. Udržitelná budoucnost, jež se v kombinaci s létem stala námětem pro druhou fázi nazvanou Inspirace přírodou, potrvá od května do září. Pro závěrečnou fázi v období Vánoc budou inspirací sami lidé.