Zboží.cz mění minimální cenu prokliku v návaznosti na výši prodejní ceny

Vyhledávač Zboží.cz zavádí od 1. března 2018 pět nových cenových škál vztahujících se k minimální ceně za proklik. Ta bude nově nastavena podle výše částky, za kterou jednotlivé e-shopy konkrétní produkt nabízí.

Z původně nastavené jedné koruny se cena za proklik bude v závislosti na prodejní ceně zboží pohybovat od 0,50 Kč do dvou korun. Změna proběhne automaticky tak, že bude Zboží.cz účtovat minimální cenu za proklik (CPC) podle výše prodejní ceny nabídky, a to na základě škály, do které prodejní cena náleží.

„Do určité míry reagujeme na zpětnou vazbu e-shopů, které prodávají drobný sortiment do stokoruny. Takoví prodejci se při nastavování své reklamní kampaně chovají jinak než například prodejci spotřební elektroniky. Odlišné chování spočívá v nastavené ceně za proklik – výše prodejní ceny produktu ovlivňuje náklady na inzerci. A právě toto zohledňujeme v novém obchodním modelu,“ říká Milan Šmíd, manažer Zboží.cz.

Na konci února klienti uvidí v administračním systému informace o automatické změně. E-shopy by měly svoji pozornost věnovat především nastavení kampaně například u aukčních cen za proklik nebo finančního limitu, aby nedošlo k jejímu předčasnému pozastavení z důvodu vyčerpání dostupného kreditu.

„Uvědomujeme si, že změna modelu na Zboží.cz vyvolá mnoho otázek. Proto jsme všem e-shopům k dispozici na infolince prostřednictvím sítě našich konzultantů a také na adrese zbozi@firma.seznam.cz,“ doplňuje Šmíd.