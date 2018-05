Zlatan Ibrahimović se vrátí na fotbalové mistrovství světa

Visa zahájila globální marketingovou kampaň ve spolupráci s fotbalovou superstar Zlatanem Ibrahimovićem. Díky němu fanouškům neunikne nic důležitého. Zápasy na mistrovství fanouškům zpříjemní inovativní platební technologie včetně platebních prstenů a náramků.

„Už nějakou dobu lidem po celém světě říkám, že na letošním mistrovství světa nebudu chybět – díky Vise se můžu společně s fanoušky dostat přímo do centra dění,“ prohlásil Ibrahimović, hvězdný fotbalista a legenda světových šampionátů. Zároveň doplnil: „Visa je inovativní. Zlatan je inovativní. Společně se postaráme o to, aby fanoušci z mistrovství světa nic nepropásli.“

Kampaň společnosti Visa ke světovému šampionátu bude sledovat Ibrahimovićovu cestu na turnaj a jeho návrat na světovou scénu. Na cestě ho bude doprovázet rychlá bezkontaktní platební technologie. Díky přístupu společnosti Visa do středového kruhu a na rozcvičení mužstev před oficiálními zápasy dopřeje Ibrahimović fanouškům pohled do zákulisí největší sportovní akce na světě.

Připojí se k němu řada dalších světově věhlasných influencerů na sociálních sítích. Je to poprvé, co s nimi Visa tímto způsobem spolupracuje. Pět vybraných influencerů zaměřených na fotbal, lifestyle a módu je nedílnou součástí kampaně. Pocházejí z Německa (freekickerz), Japonska (Kotaro Tokuda), Mexika (Pamela Allier), Velké Británie (Chris MD) a Ruska (Tatiana Vasilieva). Několik influencerů bude vystupovat ve videoklipech. Milionům svých followerů poskytnou vhled do toho, jakým způsobem inovativní platební technologie Visa a její exkluzivní přístup na důležitá místa pomáhají fanouškům zůstat v obraze.

„Visa se dlouhodobě snaží zlepšovat zákaznickou zkušenost fanoušků ve sportovních areálech po celém světě a mistrovství světa ve fotbale není výjimkou,“ říká Lynne Biggar, ředitelka marketingu a komunikace Visa.