Značka BMW Motorrad spustila kampaň „Netrpělivost se vyplácí!“

Značka BMW Motorrad v únoru rozjela novou kampaň „Netrpělivost se vyplácí!“. Všichni zákazníci, kteří si v období od 1. února do 31. března objednají nový motocykl značky BMW, získají lákavý bonus. Tím je částka 12 345,- Kč na nákup vybavení motorkáře nebo příslušenství značky BMW Motorrad. Tato nabídka se vztahuje nejen na skladové motocykly, ale i na objednané motocykly do výroby dle specifických požadavků zákazníka. To znamená, že ji lze využít i na nové modely jako např. na prémiové cestovní enduro F 750 GS a F 850 GS, přestože na trh budou uvedeny až po skončení kampaně.

Nový web BMW

Značka BMW spustila i nový web, který zákazníkům přináší spoustu nových a užitečných rad. „Naše nové webové stránky přináší kromě moderního designu a optimalizace pro mobilní zařízení také daleko více informací o produktech, ale také o eventech pro motorkáře, tipy pro zábavnější jízdu, tréninky a cestování. Samozřejmostí je integrovaný konfigurátor a vylepšený vyhledávač autorizovaných partnerů BMW Motorrad,“ upřesňuje Petr Krajča, Country Manager BMW Motorrad.