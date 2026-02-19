Značka JIKA přichází s novou kampaní. Lidi v ní posadí na zadek

Tradiční výrobce koupelnového vybavení JIKA přichází s novou kampaní. Ta veřejnosti představí novinku, inovativní sprchovací toaletu JIKAclean MILA.
Značka se přitom nedržela zpátky a vsadila na odvážnou a lehce provokativní kreativu, která je zároveň odrazovým můstkem jejího dalšího směřování.
JIKA je ve svém segmentu etablovaným výrobcem, který v portfoliu nabízí komplexní koupelnová řešení. Značka dlouhodobě staví na pilířích kvality, praktičnosti, udržitelnosti a také dostupnosti. S rozšířením sortimentu a uvedením sprchovací toalety JIKAclean MILA, ale posouvá tyto hranice o kus dál a chce oslovit nové cílové skupiny. „Vstupujeme do segmentu sprchovacích toalet s produktem, který naplno využívá moderní technologie, a to s důrazem na hygienu, komfort a uživatelský zážitek. Dokázali jsme ale kvalitní řešení nabídnout za cenu, která je dostupná širokému spektru zákazníků. Chceme ukázat, že sprchovací toaleta nemusí být výsadou nebo pouhým přáním, ale klidně volbou do prvního vlastního bydlení. Oslovujeme proto širokou veřejnost a zaměřujeme se i na mladou cílovou skupinu,“ vysvětluje Iva Šedivá, manažerka marketingové komunikace společnosti LAUFEN CZ, pod níž značka JIKA spadá.
Značka z toho důvodu chtěla jít cestou, která se nebojí humoru i lehké provokace, a přišla s kampaní s ústředním sloganem „Toaleta, která vás posadí na zadek.“ Hlavní myšlenka kampaně staví na emocích a pocitech spojených s prvním použitím pokročilých funkcí JIKAclean MILA. Kreativa pracuje s výraznými mimickými výrazy údivu a zároveň různorodými typy osobností, které odráží cílové skupiny i jejich očekávání od sprchovací toalety. Návrh vzniknul pod taktovkou kreativního týmu CAN Agency. O mediální nákup se postará CAN Média.
Kampaň startuje v únoru a primárně poběží v online. Podpořena bude ale také v rámci chystaných eventů, OOH i dalších marketingových kanálů značky.