Značka Levi’s představuje kolekci Loose Prep

Pro podzim/zimu 2026 se rozhodla značka Levi’s pro ještě uvolněnější náladu a pohodlný styl – elegance s oversized proporcemi, svěží pojetí univerzitního oblékání, které nově pojímá klasický preppy pomocí ještě volnějších kalhot.Výsledkem jsou sebevědomé kombinace, které spojují elegantní zkrácené topy s volnými džínami a chino kalhotami. Celé to působí ležérně, moderně a trendy.
Volný střih si hraje s motivem napětí. Tradiční kousky překvapí novou podobou – pruhované topy, trička s knoflíky a vrstvené úplety doplňují velmi volné kalhoty. Symbióza mezi přiléhavou strukturou vršku a uvolněnými proporcemi spodní části outfitu vytváří look, který působí stylově, ale ne podlézavě.
Středobodem pánské kolekce je model 501 Loose, nejnovější evoluce v rámci rodiny 501. Vyrobený z autentického 100% bavlněného a pevného denimu, který vzdává hold originálu, ale nově s volnější siluetou navrženou pro moderní styling. Model 501 Loose doplňuje velmi slibná řada volných střihů včetně 568 Loose Straight a 567 Relaxed Flare, z nichž každý nabízí jedinečný střih a zároveň si zachovává snadnou nositelnost. Model Baggy Barrel posouvá široké proporce ještě dále a nabízí tvarované módní nohavice, které ale stále ctí DNA Levi’s.