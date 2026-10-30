S blížícím se svátečním obdobím přichází značka Levi’s se zamyšlením, co všechno pro nás znamená být v teple v období, kdy hřejivosti není nikdy dost. Teplo totiž není jen pocit, je to i způsob, jakým se projevujeme vůči svému okolí. S pomocí nové sváteční kampaně „Let’s Get Fuzzy“ se Levi’s rozhodl oslavovat textury, vrstvení a vzájemná pouta, která se během tohoto období zesilují. Do centra šatníku přitom staví během svátků svetry – prostě ty kousky, které nám dávají šanci se jak vyjádřit esteticky, tak sdílet zimní radovánky s ostatními.
Kampaň „Let’s Get Fuzzy“ si hraje s myšlenkou, že být v teple je zkrátka „cool“, a představuje sváteční oblékání tak trochu jinak. Svetr jako tradiční sezónní kousek se stává základním pilířem našeho osobního stylu. Ukazuje, jak lze díky kombinaci textur, vrstvení a originality vytvořit outfity, které lákají k doteku a přitom v nich zůstaneme sami sebou.
Srdcem kolekce je řada pánských a dámských svetrů navržených tak, aby do každodenního svátečního oblečení vnesly teplo, všestrannost a charakter. Mezi dámské modely patří kardigan Charlotte Crewneck a svetr Charlotte Pointelle Crewneck, elegantní kousky, které vyvažují klasický sváteční styl s moderním přístupem značky Levi’s Dále svetr Ava Quarter-Zip a vlněný svetr Frida Crewneck. Pro pány jsou zde svetry Presidio Crew, Woodacre Henley a Miles V-Neck. Všechny tyto úplety jsou navrženy tak, aby se snadno kombinovaly s džínami, manšestrem a dalšími Levi’s kousky.
Svetry to ale v nové kolekci rozhodně nekončí. Pokračuje se širokou nabídkou fleecových modelů, flanelových košil a termoprádla až po ikonické džínové bundy (tzv. „truckery“), kalhot z manšestru a čepic. Vrstvení tvoří srdce hravosti u svátečního oblékání. Propojuje měkkost a pohodlí pletenin s ikonickými džínovými střihy Levi’s. Například nesmrtelné modely 501® Loose a 578™ Baggy spolu se střihy Ribcage či Loose Taper. Všechny tyto kousky společně naplňují vizi značky, která chápe osobní styl mnohem šířeji než důrazem na samotný denim.
Kampaň ožívá ve světě, kde se huňaté textury proměňují v nečekanou radost ze svátečního období. V tomto světě žije nepřehlédnutelný Fuzzyeti, který hraje vytrvalou postavu, na první pohled obávanou, ale přitom vřelou. Z vyvrhele se stává vitaný host. To vystihuje jednu z nejuniverzálnějších pravd tohoto období: každý chce mít pocit, že někam patří.
„Let’s Get Fuzzy“ startuje celosvětově 2. listopadu. Kolekce bude k dostání na webu Levi.com, v aplikaci Levi’s a ve vybraných prodejnách Levi’s. Služba Levi’s Tailor Shop navíc ve vybraných pobočkách po celém světě nabídne speciální sváteční úpravy na míru. Díky personalizovaným detailům a huňatým ozdobám se z ikonických kousků Levi’s stanou naprosto jedinečné dárky.