Zonky místo poboček sází na reálnou uživatelskou zkušenost

Online služba Zonky naplňuje svou podstatu Lidé lidem další kampaní. Představí potenciálním zákazníkům místa, kde se můžou zeptat reálných lidí na zkušenost se službou. Místo do poboček je však přivede do provozoven, na které si lidé půjčili od jiných lidí.

“Čím dál více lidí s námi začíná podnikat. Půjčili jsme například na rozjezd salónu pro psy, kadeřnictví nebo studia pro těhotné ženy. Je to větší chutí Čechů postavit se na vlastní nohy, a také neschopností bank takové projekty financovat,” říká Pavel Novák, ředitel Zonky.

Služba v kampani staví do popředí právě tyto příběhy. “O půjčkách lidé nemluví, často je to paradoxně vede do dluhové pasti. Financování nových nápadů je snad jediná výjimka. Díky těmto příběhům máme šanci tohle zlomit,” říká Jakub Strýček, marketingový ředitel Zonky a tvůrce kampaně.

Zonky vybralo 50 zafinancovaných projektů, kterým chce pomoci v dalším rozvoji. Věnuje jim část svého marketingového rozpočtu pro jejich vlastní zviditelnění. Investuje do lokálního OOH (billboard, citilight atd.), který informuje o umístění zafinancovaného projektu v blízkém okolí a tom, že provozovna vznikla díky lidem na Zonky. Majitelé provozoven své místo označí nálepkou a jsou ochotní předat návštěvníkům své zkušenosti se službou.

Kampaň provází microsite a podporuje ji contentová komunikace na blogu a sociálních sítích. “Tento projekt zatím nemá definovaný konec, brzy budou navazovat další fáze, jako např. síť benefitů nebo mobilní aplikace. Také oficiální název teprve vznikne, jak jinak než za přispění uživatelů,” dodává Strýček.