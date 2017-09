Zonky spouští novou kampaň

Online služba Zonky, která zprostředkovává půjčky mezi lidmi, 4. září odstartovala produktovou komunikaci značky, která doplňuje tu současnou převážně brandovou. Kampaň se skládá ze dvou samostatných částí – televize a online, OOH a tisk, ve kterých má jinou exekutivu.

Televizní kampaň vysvětlí širší veřejnosti důvody proč službu vyzkoušet. Diváci se v TV spotech v duchu seriálu „Alf“ seznámí s dvojicí atypických spolubydlících – se Zonkym a Petrem (Saša Rašilov).

Prostřednictvím přátelské interakce těchto dvou postav, kdy se jedna z nich chystá na nepříjemnou a nepopulární cestu do banky s žádostí o půjčku, je divákům představeno fungování Zonky.cz a benefity služby, s důrazem proč službu vyzkoušet ještě před tím, než vyrazí do banky.

,,Díky nové postavě Zonkyho může naše značka vstupovat do přirozené osobní interakce s okolním světem. Nechtěli jsme přiřadit značce pouze jednu konkrétní lidskou tvář a není to naším záměrem do budoucnosti. Zonky totiž může být každý. V dalších fázích kampaně budeme rozšiřovat portfolio tváří, se kterými se náš Zonky bude setkávat a bude pomáhat vysvětlovat výhody naší služby. Hlavní postavou konceptu je tedy Zonky nikoliv herec. .” říká nový marketingový ředitel Jakub Strýček.

Zároveň s tím na internetu, v tisku a OOH nastartuje Zonky odbourávání bariéry a obav, pro které službu zatím nevyzkoušeli např. princip anonymity. V této exekutivě vystupují uživatelé, kteří službu Zonky už vyzkoušeli, bez ohledu na to, zda jsou to ti, kteří si na Zonky půjčili a nebo investoři. Grafický koncept vychází z dosavadní komunikace a je rozšířen o osobní sdělení konkrétních lidí, a při tom zdůrazňuje anonymitu. Zonky zde funguje jako avatar, který vše bez obav vyřídí.

Celá kampaň poběží během celého září a října. Televizní projekt vznikl inhouse pouze ve spolupráci s externí produkcí. Režie spotu se ujal Tomáš Medek. Od prvotní myšlenky, jak kampaň postavit po final klapku uběhlo pouhých 21 dní. V TV spotech Zonkymu propůjčil hlas herec Kryštof Hádek, který je hlasem značky už od začátku. Inspirací pro postavu Zonkyho byl zmíněný Alf, a také celá řada dalších velmi oblíbených postav jako je Jů a Hele, Žabák Kermit nebo legendární králíček Azurit.

Za novým konceptem online+tisk+OOH stojí také interní tým a art directorka Casey Clarkson.