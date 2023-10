Nová kampaň z dílny Aetny chce zvrátit mínění o povolání učitele

Každoročně je vyhodnocováno jako jedno z nejprestižnějších povolání, lidé ale přesto erudici a schopnostem učitelů úplně nevěří. Právě to chce zvrátit nová kampaň „Učitelé jsou třída“, která startuje tento týden. Zadaly si ji pedagogické fakulty ve spolupráci s nevládními organizacemi.

Prostřednictvím kreativní myšlenky, webu, televizního spotu a výkonnostní kampaně ji realizuje brněnská strategicko-kreativní agentura Aetna.

Zadání nedostala jednoduché. Z výzkumů, které mají k dispozici pedagogické fakulty, totiž plyne, že středoškoláci by se na učitelskou dráhu vydávali ve větším počtu, kdyby jim v tom nebránilo jejich okolí, rodiče a předsudky, které o povolání učitele mají. Ukazuje se, že lidé nemají v učitele takovou důvěru, jak by si vzhledem k šířce svého vzdělání zasloužili a jakou mají jiná tradiční povolání, jako je právník nebo lékař. Právě důvěra je to, co by měla kampaň pomoct získat.

„Jen zlomek populace přitom tuší, co práce učitele opravdu obnáší. Pedagogové musí znát základy psychologie, umět se v klidu vypořádat s krizovými situacemi i dokázat povzbudit a motivovat děti s různými vzdělávacími potřebami. Věda, technologie, medicína a další obory kráčí neustále dopředu. Stejně tak se děje i ve školství. Svému lékaři věříme, že nám předepíše správný lék, právníkovi, že se nás zastane ve složité situaci. Přál bych si, aby stejnou důvěru vkládali rodiče do učitelů. Zvlášť proto, že jsou dnešní pedagogické metody značně odlišné od toho, jak si je pamatují oni sami,“ říká děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Michal Nedělka.

Právě od této myšlenky se odpíchli kreativci Aetny, kteří přišli s konceptem „Učitelé jsou třída“. „Klíčová message, která je zároveň i názvem této iniciativy, měla na první dobrou odrážet hrdost a jistou výlučnost učitelské profese. I vizualita kampaně – nápis Učitelé jsou třída vyrytý do školní lavice – je specificky česká záležitost, jež má podtrhnout fakt, že to jsou právě učitelé, kteří se dokážou nesmazatelně zapsat do životů žáků a studentů, tedy vlastně nás všech,“ říká za Aetnu Michal Rožek.

Koncept se promítl do claimu celé kampaně i videa, se kterým se budou lidé vídat v online prostoru a ve kterém hraje Ivana Chýlková a Vladimír Škultéty. Stojí na něm i web ucitelejsoutrida.cz, jehož prostřednictvím může kdokoliv svému oblíbenému učiteli poslat děkovný vzkaz nebo napsat, jakou vlastnost by dobrý pedagog měl mít.

„Když dnes dítě přijde za rodiči s přáním stát se učitelem, většinou se nebudou dmout pýchou jako u jiných, tzv. prestižních povolání. To je něco, co musíme změnit: učitelství je mimořádně komplexní profese. Dobrý učitel je zároveň průvodce, kouč, manažer, psycholog a expert na svůj obor. Krom toho, že je to profese krásná a náročná, je ale naprosto zásadní pro budoucnost celé společnosti,“ říká Sandra Ort Feyglová, spoluzakladatelka organizace Začni učit!

Projekt je vyústěním spolupráce vzdělávacích institucí a neziskových organizací. Společně jej připravily Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity a neziskové organizace Začni učit!, Otevřeno a Učitel naživo, s podporou Nadace České spořitelny a MŠMT.