Coca-Cola a Marvel představují spolupráci formou limitované edice lahví a plechovek

Společnost Coca-Cola odhalila nejnovější spolupráci s Marvelem. V limitované edici lahví a plechovek na fanoušky čekají příběhy a digitální zážitky s jejich oblíbenými postavami.

Skutečná kouzla pak uvidí vítězové soutěže o výlet do Marvel Avengers Campusu v Disneylandu Paříži. Kromě cesty do filmového světa mohou milovníci superhrdinů získat další stovky lákavých cen.

Aktuální limitovaná edice přivádí k životu svět marvelovských hrdinů pomocí unikátního spotřebitelského zážitku – limitované edice obalů Coca-Cola s 12 ilustracemi postav, které ožijí v rozšířené realitě přes aplikaci Coca-Cola. Právě tam se také soutěží o vzrušující zážitky a sběratelské předměty.

Oblíbené nápoje se stanou branou do světa, kde spolu bojují nejznámější hrdinové a padouši. Captain America, Ms. Marvel, Doctor Strange, Thanos, She Hulk, Daredevil, Wolverine, Juggernaut, Deadpool a Loki vystoupí po nascanování z červeno bílo černých ilustrací z obalů Coca-Cola i Coca-Cola Zero.

360 globální kampaň

Globální kampaň zahrnuje novou kreativu včetně TV Spotu „The Heroes”, který poběží nejen v televizi, ale také v kinech a na sociálních sítích. Dále pak digitální out-of-home, 3D OOH, spolupráci s influencery, např. s Mikýřem, Lubošem Kulíškem a Honzou Hrdličkou a využití rozšířené reality v aplikaci Coca-Cola.

„Naše nejnovější limitovaná edice s Marvelem využívá dlouhodobou spolupráci mezi oběma značkami a přináší fanouškům unikátní zážitky, kdy jejich hrdinové vystoupí pomocí AR z obalů Coca-Cola,“ vysvětluje senior marketing manažerka Coca-Cola Mária Drotárová a dodává: „Kampaň spouštíme postupně po celém světě. Tímto spojením chceme vyzdvihnout fakt, že nápoje Coca-Cola a filmy Marvel s k sobě hodí ve všech ohledech.”

Spotřebitelská soutěž o výlet do Marvel Avengers Campusu v Disneylandu v Paříži

Kromě sběratelských plechovek a napínavých AR zážitků nabízí limitka Coca-Cola x Marvel fanouškům šanci vyhrát vzrušující ceny. Epická soutěž probíhá od 12. 8. do 1. 11. 2024.

Stačí jen naskenovat QR kód z obalu do aplikace Coca-Cola, zadat PIN zpod víčka a zkusit vyhrát některou ze stovek odměn. Jednoduchý princip soutěže umožňuje již zmíněná Coca-Cola aplikace, která minulý rok zaznamenala enormní úspěch.

Hlavní cenou bude třídenní výlet pro 4 rodiny do Disneylandu v Paříži. Na další šťastlivce pak čeká limitovaná edice merche Coca-Cola x Marvel – bundy, kšiltovky, mikiny a trička.