DATART spouští nový kreativní koncept

DATART představuje nový komunikační koncept, který posouvá vnímání značky směrem k hlubšímu propojení se zákazníky. Ve spolupráci s agenturou Havas se značka vydává cestou, která více reflektuje každodenní zážitky a potřeby spotřebitelů

Nový přístup se odklání od dřívějších futuristických vizí a zaměřuje se na reálný život, čímž DATART potvrzuje svou roli spolehlivého partnera pro každého, kdo hledá nejen špičkové produkty, ale především služby, které zjednodušují život. Tváří nové kampaně se stal komik Lukáš Pavlásek, jehož jedinečný humor do kampaně vnáší dynamiku a lidský rozměr.

Jak zdůrazňuje ředitelka marketingové komunikace DATARTu Lenka Mastešová, nový koncept odráží změnu ve strategii firmy: „Naším cílem je reflektovat to, co je pro naše zákazníky nejdůležitější – jejich každodenní potřeby a zážitky. Chceme ukázat, že naše služby jsou nejen rychlé a spolehlivé, ale zároveň dokážou přinést radost do každého dne. Lukáš Pavlásek je pro nás proto ideální volbou. Jeho humor oslovuje široké spektrum zákazníků a je srozumitelný napříč generacemi.“

Nové televizní spoty ilustrují, jak snadné může být řešení běžných situací s pomocí DATARTu. Ať už jde o vynesení spotřebiče do bytu, expresní vyzvednutí zboží do 30 minut, pohodlné doručení do výdejních boxů nebo řešení vánočních dárků. DATART je vždy připraven s rychlým a snadným řešením. Prodejce elektroniky tímto způsobem zdůrazňuje, že jsou jeho služby navržené tak, aby zákazníkům zjednodušovaly život.

Volba Lukáše Pavláska jakožto tváře celé kampaně nebyla náhodná. DATART si od tohoto kroku slibuje osvěžení značky. „Koncept kampaně jsme od začátku navrhovali s Lukášem Pavláskem v hlavní roli. Jeho osobitý styl a výraz dávají kampani potřebný humor, který bude u diváků a divaček vytvářet pozitivní asociace ke značce DATART,“ vysvětluje Petr Čech, z dua kreativních ředitelů Havasu.

Natáčení kampaně probíhalo na několika klíčových lokacích v Praze, včetně prodejny DATART v Edenu, a zahrnovalo také sofistikovanou postprodukci s využitím moderní 3D animace. „Bylo to naše dosud nejnáročnější natáčení. Výsledný produkt však dokonale odráží úsilí a nadšení celého týmu v čele se skvělým režisérem Ondřejem Trojanem,“ říká Veronika Stodůlková, brand manažerka DATART.