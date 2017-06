Whirlpool oslavuje 25. výročí příchodu na český trh

Minulý týden to bylo 25 let, co společnost Whirlpool vstoupila tehdy ještě do československého výrobního podniku Tatramat v Popradu. Legendární “tatramatky”, které radikálně změnily život tisícům domácností, se tak postupně přeměnily na moderní “whirlpoolky”.

Při této příležitosti společnost startuje „narozeninovou“ kampaň. V její úvodní fázi hledá v prostředí sociální sítě Facebook mladé Čechy a Slováky narozené v květnu 1992, kterým věnuje v každé ze zemí bývalé federace 25 praček.

„Je to už 25 let, kdy se legendární, tehdy ještě československý, Tatramat stal součástí rodiny Whirlpool a postupně se začal měnit na moderní závod. Jsme příklad jedné z mála společností, která i po revoluci a rozdělení republik zachovala původní výrobu v regionu a neustále ji úspěšně rozvíjí,” říká Jakub Kadlec, marketingový ředitel společnosti Whirlpool pro Českou republiku a Slovensko. “Pračky z popradského závodu jsou exportovány do celého světa, 1 200 zaměstnanců této továrny jich vyrobí přes dva miliony ročně. I proto je jedním z hlavních cílů naší narozeninové kampaně upozornit na naše jubileum a prostřednictvím různých komunikačních aktivit posílit image značky Whirlpool jako dlouholetého, svým způsobem domácího, výrobce kvalitních praček,” dodává Jakub Kadlec.

Začátek kampaně je načasován na týden, ve kterém společnost slaví své narozeniny

Prostřednictvím sociální sítě Facebook bude až do konce května hledat v každé ze zemí bývalé federace 25 mladých lidí, kteří se narodili 12. května 1992, případně, co nejblíže k tomuto datu. “Pokud jde o Českou republiku, v rámci naší výzvy hledáme 25 lidí, kteří se narodili pod šťastnou hvězdou Whirlpo>ol. Stačí, když nám o sobě dají vědět přes záložku na našem facebookovém profilu Whirlpool Česká republika. Pro získání pračky stačí splnit tři jednoduché podmínky: narodit se ve správný den, začátkem června přijít na naši akci ve Škole vaření Chefparade v pražských Holešovicích a souhlasit s natočením krátkého video medailonu,” upřesňuje Alžběta Suchanová, Marketing Communication & PR Manager Whirlpool pro Českou republiku. Obdobná kampaň probíhá souběžně i na Slovensku.

“Krátká videa s narozeninovými ambasadory budeme postupně zveřejňovat na našem facebookovém profilu. Ambasadory tří nejúspěšnějších videí na konci roku odměníme dalším spotřebičem Whirlpool podle vlastního výběru. Věříme, že soutěžícím přijdou kvalitní pomocníci do domácnosti vhod – jsou totiž ve věku, kdy si pravděpodobně zařizují svoji první samostatnou domácnost,” uzavírá Alžběta Suchanová.

Kreativní koncept kampaně vznikl in-house. Realizaci na sociální síti zajišťuje agentura Česká produkční Social media a PR komunikaci Ogilvy Public Relations.