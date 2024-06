V letošní Pride kampani Primark oslavuje sílu být sám sebou

S příchodem oslav Pride po celé Evropě společnost Primark oslavuje radost z oblékání novou kampaní, a to velmi autentickým způsobem. Soustřeďuje se na poselství Buď autentický, buď hrdý, buď sám sebou. Kampaň ukazuje sílu sebevyjádření a reprezentuje rozmanitost zaměstnanců a zákazníků značky

Letos Primark daroval 150 000 liber několika charitativním organizacím po celé Evropě a USA, které se věnují podpoře LGBTQI+ komunity, včetně The Proud Trust (UK), Belong To (Irsko), FELGTBI+ (Španělsko) a Youth Pride (Nizozemsko), a snaží se tak vytvořit budoucnost, v níž každý může být sám sebou.

Společnost Primark také věnuje dalších 100 000 liber svému dlouhodobému charitativnímu partnerovi, Mezinárodní asociaci leseb, gayů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (ILGA World), která usiluje o prosazování rovnosti a rovnoprávnosti pro příslušníky této komunity. Jedná se o šestý rok partnerství společnosti Primark s ILGA World a příspěvek řetězce charitativním organizacím LGBTQI+ od roku 2018 přesahuje 1 milion liber.

Současně s kampaní byla představena nová kolekce oblečení pro dospělé i děti včetně nezbytných doplňků, jako jsou čepice, ponožky a tašky, které jsou navrženy tak, aby se daly nosit neustále. Zákazníci si také mohou zakoupit limitovanou edici čisticích tamponků Pride pro opakované použití, které jsou ideální pro odstranění make-upu nebo třpytek. Novinkou v kolekci je duhová háčkovaná souprava trička a vesty a také výběr triček inspirovaných hudebními legendami.

Charlie Magadah-Williams, Head of Diversity & Inclusion společnosti Primark prohlásil: „Letos jsme opravdu chtěli zachytit ten výjimečný okamžik, kdy to, jak vypadáme navenek, přesně vyjadřuje to, jak se cítíme uvnitř, a hrdost, kterou tím odhalíme. Autenticita je základem naší kampaně, od krásných snímků a příběhů až po naši inkluzivní nabídku produktů a náš závazek podporovat charitativní organizace LGBTQI+ v Evropě a USA. Pride je pro nás víc než jen měsíc oslav; představuje celoroční závazek vůči našim LGBTQI+ kolegům a zákazníkům, prosazování rovných práv a příležitostí. Od našich produktů až po naše zásady jde o to, aby každý zažil radost z toho, že našel místo, kam patří.“

Při tvorbě letošního sortimentu a kampaně spolupracoval maloobchodní řetězec se svou sítí LGBTQI+ kolegů, která poskytuje bezpečný prostor pro členy komunity, aby cítili podporu. Zaměstnanci Primarku se zúčastní akcí Pride v 16 městech na jeho trzích, včetně Dublinu, Krakova, Brooklynu, Manchesteru a Madridu. Značka bude také pořádat akce pro zákazníky ve vybraných obchodech, kde bude na několika místech oslavovat Pride s komunitou LGBTQI+.