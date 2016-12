Programatická reklama v roce 2017 vzroste o 31 % a předstihne v růstu všechny ostatní kanály

Podle nové studie mediální agentury Zenith s názvem Programmatic Marketing Forecasts, která aktuálně vyšla, programatická reklama v roce 2017 celosvětově vzroste o 31 %, a poroste tedy rychleji než všechny ostatní digitální kanály.

Tato zpráva, jež pokrývá 41 klíčových reklamních trhů, odhaduje, že programatická reklama poroste výrazně rychleji než sociální média (která vzrostou o 25 %) a on-line video (20 %). Zároveň bude programaticky obchodováno s rostoucím podílem těchto dalších kanálů. Programatický nákup se stane letos hlavní metodou obchodování s digitální display reklamou a připadne na něj 51 % výdajů. V roce 2017 jeho podíl na výdajích stoupne na 58 %.

Programatický marketing byl zpočátku často používán k tomu, aby bylo co nejlevněji zasaženo klíčové publikum, s malým ohledem na kvalitu stránek, na nichž se reklama objevovala. Nyní se využívá společně s cennými datovými segmenty a cílí na jedince inteligentním a kreativním způsobem. Identifikuje přitom ty, u nichž je největší pravděpodobnost, že ochotně přijmou zprávy značky, a průběžně je povzbuzuje ke koupi, často v prémiovém prostředí.

V roce 2012 programatická reklama představovala na globální úrovni jen 13 % výdajů na display reklamu, ale během pouhých několika let trh s display reklamou ovládla. Výdaje na programatickou reklamu vzrostly z pěti miliard USD v roce 2012 na 39 miliard USD v roce 2016 s průměrným tempem růstu 71 % za rok. Její růst zpomaluje zároveň s tím, jak utvrzuje svou převahu na trhu s display reklamou. Zenith očekává, že programatická reklama poroste v průměru o 28 % ročně až do roku 2018, kdy dosáhne hodnoty 64 miliard USD.

Spojené státy americké jsou zdaleka největší trh s programatickou reklamou, který má v roce 2016 hodnotu 24,0 miliardy USD a představuje 62 % celosvětových výdajů na programatickou reklamu. Na druhém místě se s odstupem nachází Spojené království s hodnotou 3,3 miliardy USD a na třetím místě Čína s hodnotou 2,6 miliardy USD. Ve Spojených státech a Spojeném království má programatické obchodování na display reklamě 70% podíl, zatímco v Číně je jeho podíl jen 23 %, a proto je zde obrovský prostor pro rychlý růst.

Čísla v této zprávě se týkají pouze digitálních médií, ale programatické obchodování se začíná šířit i do „tradičních“ médií. Některé televizní, rádiové a venkovní digitální platformy již nabízejí automatické obchodování s inventářem založené na datech. Bude to trvat řadu let, ale programatické obchodování bude nakonec standardně dostupné napříč tradičními médii.

„Programatický nákup digitálních médií se stal na hlavních trzích normou a po této cestě směle kráčí i na menších trzích,“ řekl Benoit Cacheux, global head of digital & innovation společnosti Zenith. „Věříme, že růst programatického obchodování bude i nadále poháněn zlepšováním kvality médií dostupných v programatickém prostředí – zejména na soukromých trzích –, větší dostupností programatických mobilních médií a rovněž rostoucí sofistikovaností, kterou přinášejí technologická řešení v oblasti reklamy, jako jsou platformy pro správu dat a propojené soubory reklamních technologií.“