KFC přináší odvážnou kombinaci barev a chutí inspirovanou asijskými trendy

Od konce března přichází do české sítě KFC Magické menu: vizuálně revoluční sezónní nabídka inspirovaná asijskými trendy, která pracuje s barvami a chutěmi způsobem, jenž v tuzemských řetězcích rychlého občerstvení nemá obdobu.Celý koncept navíc symbolicky pracuje i s motivem tzv. růžového měsíce, který letos připadá na 2. dubna. Ten je tradičně spojovaný s jarem, proměnou a výraznější barevností, která se přirozeně odráží i v podobě Magického menu.
Vlajkovou lodí Magického menu je Black Burger, který přináší oblíbený Zinger řízek v burgeru v černé housce. Vizuálně netypická kombinace jistě připoutá pozornost, nejde ale jen o wow efekt! Milovníci japonské fast foodové kultury dobře ví, že jde o tamní ikonickou klasiku.
Novinkou ale nejsou jen černé barvy. Red Twister a Red Qurrito přicházejí v červené tortille a nabízejí dva klasické formáty. Jde o oblíbené tortillové speciality, ale tentokrát s omáčkami Sweet Chilli a Umami. Česká láska ke smaženému sýru dostává v Magickém menu nový rozměr v podobě Black Cheezy Balls: malých křupavých čedarových koulí s kousky chilli v černém kabátku, ideálních jako příloha nebo sdílená svačina.
To vše budou moci zákazníci zapít novou Black Bubble Limo, limonádou s černým rybízem a borůvkovými kuličkami.
„Pátá“ chuť vytváří zážitek
„Asijské trendy v jídle nejsou novinkou, v metropolích světa jsou přítomné roky. My jsme chtěli ukázat, že se dají přenést do klasiky, kterou lidé v KFC znají a mají rádi,“ vysvětluje Helena Vyhnánková, marketingová manažerka KFC. „Černá houska nebo červená tortilla nejsou jen pro efekt. S tou hlavní ingrediencí, omáčkou Umami, která je opředená trochu mystickým označením „pátá chuť“, vytváří zážitek, kterému zkrátka říkáme Magické menu,“ dodává.
Právě Umami, známá též jako „pátý chuťový vjem“, dodává pokrmům plnou a intenzivní chuť, která se v restauracích s rychlou obsluhou jen tak nevidí. Umami se často překládá jako „pátá chuť“, vedle sladké, slané, kyselé a hořké. Není to ovšem žádný marketingový výmysl posledních let. Poprvé ji vědecky popsal už v roce 1908 japonský chemik Kikunae Ikeda.
V praxi jde o chuť, která působí „plněji“ a zakulaceněji. Jde o chuť typickou pro potraviny bohaté na přirozeně výrazné složky, jako jsou maso, sýry či vývary. Mnoho lidí ji vnímá jako návykovou, jiní ji naopak nedokážou přesně pojmenovat, a právě proto je fascinuje. Umami tak trochu rozděluje: někdo ji miluje, někdo ji hledá, někdo si až zpětně uvědomí, že ji zná dávno, jen jí dosud neříkal jménem.
Umami známe roky, jen se o ní nemluvilo
Češi umami v různých podobách potkávají roky, jen se o ní nemluvilo tak otevřeně jako dnes. Tradiční česká kuchyně totiž stojí na výrazných a plných chutích, od silných vývarů přes omáčky a pečená masa až po oblíbené smažené sýry. To všechno jsou zdroje toho, čemu dnes říkáme umami. Rostoucí oblibu asijské kuchyně u nás potvrzuje i portál TripAdvisor, který jen v Praze eviduje téměř 500 podniků zaměřených na asijskou kuchyni, což z ní činí jednu z nejoblíbenějších ve městě. K popularitě asijské kuchyně přispívá i dlouhodobě rostoucí počet turistů z asijských zemí, kteří do Česka každoročně přijíždějí, a také to, že Češi stále častěji vyrážejí do Asie a rozšiřují si chuťové obzory.
Ale až teprve teď se „pátá chuť“ stává popkulturním tématem a přirozenou součástí trendů, které se vezou na vlně z Asie a nejvíce z Japonska a jeho street food kultury, která se nyní přelévá i do českého KFC.