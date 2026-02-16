KitKat míří na okruhy Formule 1

Značka KitKat, kterou vyrábí společnost Nestlé, uzavírá tříleté globální partnerství s Formulí 1, jedním z nejsledovanějších sportovních závodů na světě. Spolupráce propojuje ikonickou čokoládovou značku s dynamickým prostředím moderního motorsportu, jehož popularita v posledních letech výrazně roste, a to zejména mezi mladší generací fanoušků.
V roce 2026 se KitKat v rámci partnerství představí fanouškům na dvanácti závodech Formule 1, počínaje FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRALIAN GRAND PRIX 2026 (6.–8. března). Kromě aktivací přímo na okruzích značka připravuje také digitální obsah, in-store kampaně, soutěže, merchandising a limitované edice produktů. V některých zemích se KitKat objeví také v cílené reklamě u seriálu Drive to Survive na platformě Netflix.
Na podporu partnerství vytvořil KitKat unikátní čokoládový výlisek ve tvaru vozu F1 – první svého druhu. Produkt je vyroben z mléčné čokolády s křupavými cereálními a oplatkovými kousky. Dalším limitovaným produktem bude KitKat Chunky Pit stop. Tato nová tyčinka se vyznačuje charakteristickým mramorovým efektem inspirovaným rychlostí vozů F1 a karamelovou příchutí. Obě novinky budou v českých obchodech k dostání od února.
„Naše partnerství s Formulí 1 dokazuje, jak významně investujeme do našich nejikoničtějších značek. Kombinací produktových inovací a silných spotřebitelských aktivací odlišujeme KitKat od konkurence a přinášíme značce novou energii. I bez domácí Grand Prix přeneseme slogan ‚Dej si pauzu, dej si KitKat‘ k českým a slovenským fanouškům. V dubnu kampaň nabere plný plyn a přinese fanouškům tu pravou energii Formule 1,” říká Nikola Skýpalová, Brand Manager KitKat CZ&SK.