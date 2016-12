Vánoční reklamní kampaň Milka se točila i v Čechách

Značka čokolády Milka navazuje na loňský rok a i letos uvádí celoevropskou vánoční reklamu. Ve spotu představuje příběh z idylické vesničky Lilaberg. Vypráví v něm o malém chlapci, který se nemůže dočkat nadcházejících Vánoc. Proto během příprav vykoupí celé hodinářství a postaví stroj, který ho má přenést rovnou do 24. prosince.

Jeho rodina chce chlapci sen splnit, a tak spojí své síly a zázrak se stane skutečností. Předlohou vesničky se stalo západočeské město Loket, zasněžené Alpy v pozadí jsou výsledkem kreativní práce animátorů.

„Abych odvedl skvělou práci, musím mít dobrý příběh, který se mi líbí, dotkne se mě a rozesměje zároveň. Potřebuji do toho vložit svůj vlastní styl a pocit. A to byl případ natáčení příběhu o Stroji času. Scénář je dobře postavený a čiší z něj vánoční atmosféra plná emocí. Malý chlapec, který má dar pro vynalézání věcí, magický stroj času a silné pouto rodiny. Spolupráce s Milkou a agenturou Wieden + Kennedy byla skvělá a myslím si, že je to poznat i v našem spotu. Je to jedna z nejhezčích reklam, na kterých jsem se podílel,“ uvádí režisér Jeunet.

„Televizní reklamu u nás doplňují i další aktivity. Hlavním symbolem celé kampaně je Milka adventní kalendář, který představuje očekávání Vánoc od začátku prosince až do vytouženého Štědrého dne. Proto jsme se rozhodli ho v nadživotní velikosti postavit ve třech českých a dvou slovenských městech na vánočních trzích. Prostřednictvím animovaných spotů oživíme postavičky z adventního kalendáře, které postupně představí vánoční písničky. Ty pro Milku nazpívali Kamil Střihavka a Mária Čírová. Spoty jsou určené pro sociální sítě a poběží i na vánočních trzích,“ doplňuje Dominika Bardiovská, Brand Manager značky Milka.