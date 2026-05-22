Slevomat Group představuje novou kampaň od MARK BBDO

Slevomat Group spouští novou brandovou kampaň a dlouhodobý komunikační koncept „To musíte zažít“, který vznikl ve spolupráci s agenturou MARK BBDO. Nová komunikace staví na jednoduché myšlence — v životě má smysl hromadit hlavně zážitky, protože právě ty člověku zůstávají. Kampaň poběží v Česku i na Slovensku.
„To musíte zažít“ vstupuje do televize, rádií a online prostoru ve třiceti vteřinových, dvaceti vteřinových a kratších brandových formátech. K vidění bude také na venkovních plochách. Postupně ji doplní i taktické kampaně zaměřené na konkrétní nabídky a sezónní témata.
„Nový dlouhodobý koncept má za cíl v následujících letech změnit vnímání značky z čistě slevového portálu, kterým byl Slevomat a Zľavomat dříve, na poskytovatele garantovaných zážitků a dovolených. Dnes máme v nabídce i prémiové pětihvězdičkové hotely a to stále část potenciálních zákazníků neví,“ říká Marek Řípa, Head of Brand ve Slevomat Group.
Nový koncept navazuje na dlouhodobé směřování značky, která chce být pro lidi inspirací k tomu, aby svůj čas a peníze investovali především do momentů, na které budou vzpomínat. Kampaň proto pracuje s emocemi, ale také s aspirativní vizualitou, která přímo láká zákazníky objevovat nové zážitky.
Ve spotech se, kromě herců, objevují i reální zaměstnanci Slevomatu, včetně CEO společnosti Tomáše Bravermana s celou rodinou. Tvůrci tím chtěli komunikaci dodat větší autenticitu a ukázat značku skrze lidi, kteří za ní skutečně stojí.
Kreativní koncept připravila agentura MARK BBDO. Režie spotů se ujal Luboš Rezler, produkci zajistila společnost Punk Film a kameramanem byl Radim Střelka. Natáčení probíhalo jak na reálných lokacích, tak v ateliérech.
Nová agenturní spolupráce se propsala do celé komunikace značky — od strategie přes vizuální identitu až po webdesign.