Adidas přichází s globální kampaní která přináší příběhy světoznámých osobností

Společnost adidas spouští globální kampaň, díky které demonstruje svůj dlouhodobý postoj ke sportovní kultuře v duchu a společně s heslem „Impossible Is Nothing“ – nic není nemožné, svět je plný příležitostí.

Uvozuje ji filmovou řadou se světoznámými osobnostmi a sondami do jejich osobních příběhů se slogany, v čem právě oni vnímají své příležitosti.

Na dvacet filmů od nejznámějších osobností jako jsou zpěvačka Beyoncé, fotbalisti Paul Pogba či Mo Salah, gamer NINJA, basketbalista Damian Lillard, kapitán jihoafrického ragbyového týmu Siya Kolisi nebo první trans žena, která hrála brazilskou volejbalovou superligu, Tiffany Abreu startuje globální kampaň značky adidas a vypráví autentické příběhy odkazující se k hlavní myšlence „Impossible Is Nothing. Is about Seeing Posibilities“. Snímky uvedené v dokumentárním stylu s domácími archivními záběry a vyprávěním přátel nebo kolegů poskytují dosud schovanou stránku některých z nejvíce sledovaných hvězd na světě.

Filmy představují, jak optimismus a činy těch, kteří se zapsali do historie, formovaly jejich životy. Oslavují právě je, protože šli napříč budoucnosti, kterou si vysnili tím, že viděli příležitosti a přeměnili je v realitu. Cílem této filmové série je inspirovat ostatní, aby viděli i své vlastní příležitosti a usilovali o jejich naplnění. Některé ze snímků ukazují, jak je tento přístup součástí samotné DNA značky adidas, např. v inovativním designu adizero Adios Pro, tedy modelu pro rychlý běh na dlouhé vzdálenosti, který pokořil světové rekordy, nebo jak ve spolupráci s generálním ředitelem společnosti Parley, Cyrillem Gutschem, lze pomáhat se snižování plastovému odpadu.

V kampani se objevují i stovky dalších známých tváří z celého světa, které sdílí své naplněné příležitosti na sociálních sítích. Mezi nimi je i basketbalista a hráč NBA Tomáš Satoranský, známý youtuber Karel „Kovy“ Kovář a fotbalistka Barbora Votíková.

Pro společnost adidas znamená Impossible is Nothing (Nic není nemožné) způsob, jak vidět svět plný příležitostí tam, kde ostatní vidí jen nemožné. „Impossible is Nothing je více než kampaň – je to náš přístup. Vidět příležitosti s optimismem je klíčem k dosažení cíle změnit životy pomocí síly sportu. Tento přístup je tím, co nás každý den inspiruje a co nás pohání, abychom utvářeli budoucnost. „Vidět příležitosti“ je šance pro každého, kdo chce vytvářet lepší zítřek pro všechny lidi,“ říká Brian Grevy, člen výkonné rady Global Brands, adidas.