BILLA je levná i v roce 2019

Už od ledna se mohou zákazníci BILLY těšit na novou kampaň, která jim pravidelně přinese výběr produktů za extra výhodné ceny. Akce je pokračováním kampaně „Billa je levná,“ která odstartovala již v roce 2016.

„Dobrá hospodyňka pro slevu i přes plot skočí,“ tak zní jeden ze sloganů nové kampaně společnosti BILLA. Ta si obecně hraje s různými tradičními českými příslovími, které jsou vždy vztaženy k nakupování za akční ceny. „V rámci nové kampaně chceme zákazníkům ukázat, že nakupovat ve slevách není žádná ostuda. Ambasadorkou výhodného nakupování v BILLE se letos stala Pavla Tomicová, finalistka poslední řady Stardance,“ uvádí Simona Breen, marketingová ředitelka BILLA ČR.

Kampaň navazuje na úspěchy z předchozích let, kdy společnost plošně zlevňovala regálové ceny svých produktů. Nyní chce BILLA zákazníkovi ulehčit nákupy a vybírá za něj produkty za ty vůbec nejvýhodnější ceny. Ty lidé naleznou v klasickém letáku, online, v tisku a také v novém televizním spotu. „Třetí sezona „Billa je levná“ se od těch dřívějších odlišuje. Naši zákazníci již z přechozích let vědí, že v BILLE najdou trvale příjemné ceny. My chceme komfort při nakupování posunout ještě dál, a proto jsme se nyní zaměřili na výrobky s promo cenami,“ uvádí Simona Breen, marketingová ředitelka BILLA ČR.

Kampaň se postupně objeví ve všech reklamních formátech společnosti. Kromě podpory v médiích s důrazem na TV a tisk se položky s promo cenami představí v klasickém letáku. Ten naleznou zákazníci na prodejnách, ale také online. Hlavní sdělení kampaně naleznou zákazníci také na prodejnách BILLA.