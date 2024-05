Allegro představuje Smart! Week

Pohodlné a cenově dostupné nakupování – aspekty, kterých si zákazníci cení a také důvod, proč Allegro vytvořilo program Smart!. Jeho předplatné umožní ušetřit za výdaje spojené s doručením zboží. Zákazníci se navíc nemusí obávat ani vrácení nevyhovujícího výrobku, i to je totiž v rámci členství zdarma

„Zahřívačka“ na Smart! Week

Allegro organizuje Smart! Week na svém domácím trhu každoročně, v České republice však půjde o premiéru, kterou společnost zároveň symbolicky oslaví roční narozeniny allegro.cz. Během akce Smart! Week získají spotřebitelé přístup k tisícům produktů s cenami nižšími až o 50 %. Akce sice začíná až 13. května, Allegro však „zahřeje“ zákazníky již o týden dříve. Od 6.5. totiž mohou přímo v aplikaci Allegro využívat funkci Shaker, která jim umožní získat každý den jedinečné slevy až do výše 60 %.

Aby zákazníkům žádná akce neutekla, vyplatí se již předem přihlásit do programu Smart! a k odběru newsletteru. Produkty, které spotřebitele zajímají, si mohou následně v aplikaci přidat na tzv. watchlist – obdrží tak oznámení hned, jakmile akce odstartuje a nemusí se bát, že bude jimi vybraný produkt vyprodán. Členové programu Smart! budou mít navíc k některým z nejlepších nabídek přístup jako první – a to již 10.5., tedy víkend před oficiálním zahájením akce Smart! Week. Všechny akce pak zákazníci najdou na hlavní stránce kampaně.

Roční předplatné Smart! za akční cenu i nezávazné vyzkoušení zdarma

Allegro si navíc připravilo pro své zákazníky i speciální akci, díky které si mohou výhody programu Smart! nejprve nezávazně otestovat. Kromě toho si pak mohou ti, kdo ještě nemají aktivní předplatné, zakoupit roční členství až do konce května za zvýhodněnou cenu 199 Kč namísto obvyklých 299 Kč. To jim umožní po dobu jednoho roku využívat neomezené doručování nejen do výdejních boxů a míst, ale také přímo na adresu.

Když pohodlné a bezpečné nákupy, tak Allegro

Díky službě „Záruka nejnižší ceny“ si mohou být zákazníci zároveň jistí, že nakupují skutečně výhodně. Allegro totiž denně porovnává ceny vybraných českých e-shopů a produkty, které jsou na allegro.cz za nejnižší cenu, následně speciálně značí. Pokud je však zákazník přeci jen najde na některém z vybraných e-shopů levněji a nahlásí to platformě do 72 hodin od nákupu, Allegro mu garantuje vrácení 150 % cenového rozdílu.

Bezpečí celého nákupu pak zajišťuje program Allegro Protect. Spotřebitelé tak mají jistotu, že v případě jakéhokoliv problému s objednávkou získají kompenzaci. Program zahrnuje pomoc při komunikaci s prodejci i vrácení peněz do 48 hodin od kladného vyřízení reklamace.