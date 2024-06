Dm spouští kampaň na podporu ženského zdraví

Symbolicky na Mezinárodní den menstruace, který připadá na 28. května, odstartovala nová kampaň dm na podporu ženského zdraví. Společnost dm si proto nechala zpracovat rozsáhlý průzkum o ženském zdraví a menstruaci, který ukázal, že pro spoustu žen je obtížné o těchto tématech mluvit, přičemž naprosté většině z nich menstruace přináší stres, bolest a další nepříjemné pocity.

Pro třetinu oslovených žen je navíc finanční zátěží. V následujícím období se proto dm zaměří na fyzické, duševní a emocionální zdraví žen s cílem zbavit menstruaci a její projevy nálepky tabuizovaného tématu.

„Během kampaně jsme spolupracovali s renomovanými odborníky a odbornicemi. Díky jednotné komunikaci na širokém spektru kanálů se nám podařilo nejen rozpoutat celospolečenskou debatu, ale také významně zvýšit povědomí o dm jako značce spojené s tématem ženského zdraví a zdravého životního stylu,“ popisuje Jiří Peroutka, manažer komunikace dm.

Průzkum: O menstruaci se mluví málo

Nedílnou součástí letošní kampaně se stal unikátní průzkum realizovaný agenturou Spectra v únoru a březnu tohoto roku. Jeho cílem bylo zjistit, jak se z pohledu žen k tomuto tématu staví společnost v jedenácti evropských zemích, a na základě získaných dat zvolit vhodné způsoby edukace a osvěty, které by přispěly k ukončení stigmatizace a tabuizace ženského zdraví. Osloveno bylo celkem 6 600 žen ve věku 16–50 let z České republiky, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Rumunska, Bulharska a Itálie.

Z pohledu dotázaných českých žen a dívek má v ČR téma ženského zdraví potenciál k tomu, aby mu byla věnována větší pozornost. Z výsledků vyplývá, že informovanost o menstruaci je pořád nízká, zejména podle mladší generace Češek. Polovina dotázaných ve věku do 30 let si myslí, že se o tématu menstruace mluví ve společnosti málo. Pouhých 6 % žen dokáže o menstruaci hovořit otevřeně.

Vysoké procento žen také každý měsíc pociťuje nepříjemné projevy s menstruací spojené. Během menstruace se 72 % Češek obává protečení a 60 % žen užívá léky proti bolesti. Přibližně polovina cítí v tomto období vyšší únavu a emocionální diskomfort. Pro třetinu dotázaných žen je menstruace finančně náročná.

Vysoké DPH na menstruační potřeby

Právě vysoké náklady na menstruační potřeby jsou důležitým tématem aktuální kampaně dm. „V dm zastáváme názor, že by se téma menstruační chudoby mělo stát veřejným, protože je důležité, aby všechny ženy a dívky měly přístup k menstruačním potřebám. Jsou totiž nutností, ne luxusem,“ říká Jiří Peroutka.

Pro své zákaznice a zákazníky proto dm připravila netradiční eKupon na 21× více bodů, a to na nákup libovolného množství menstruačních kalhotek a kalíšků. Proč právě 21? V České republice jsou menstruační potřeby zatížené 21% DPH, což představuje jednu z nejvyšších daní v celé Evropě. V sousedním Polsku se menstruační potřeby zdaňují například 5% sazbou DPH, v Německu 7% a ve Velké Británii dokonce 0% sazbou.

„V dm jsme se proto rozhodli alespoň symbolicky bojovat proti této dani. A jelikož má hormonální cyklus čtyři fáze a jeho průměrná délka je 28 dní, budou mít zákaznice a zákazníci eKupony k dispozici ve svém kuponovém centru v aplikaci Moje dm celkem čtyřikrát, a to vždy 28. května, 28. června, 28. července a 28. srpna,“ vysvětluje Jiří Peroutka. Menstruační kalhotky a menstruační kalíšky zbytečně nezatěžují životní prostředí, a představují tak šetrnou a udržitelnou alternativu k běžným menstruačním potřebám.

Zážitkové stánky představí správné použití kalíšků

Během léta v termínech od 6. do 12. června a od 13. do 16. června mohou zájemci a zájemkyně navštívit zážitkové stánky dm v pražských obchodních centrech NC Centrum Černý Most a Westfield Chodov. Ochotné hostesky jim zde vysvětlí, jak menstruační kalíšek správně používat a nabídnou rovněž něco dobrého k snědku.

„A protože budeme v letošní kampani bořit mýty spojené s ženským zdravím i sexualitou, objeví se zde i téma ženského orgasmu. Zákaznice a zákazníci tak například dostanou jako dárek vibrační kroužky a náprstky. Na stáncích pak budou k dostání edukační brožury, které čtenáře a čtenářky provedou celým hormonálním cyklem,“ dodává Jiří Peroutka.